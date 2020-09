El galeón 'Andalucía' recala por primera vez en Avilés Los primeros espectadores observan desde el Niemeyer el recién llegado galeón 'Andalucía'. / OMAR ANTUÑA La nave, propiedad de la Fundación Nao Victoria, permanecerá amarrada en Avilés hasta el 27 de septiembre, y podrá ser visitada desde mañana BORJA PINO AVILÉS. Martes, 15 septiembre 2020, 00:18

A lo largo de su dilatada historia, el puerto de Avilés ha servido de refugio a un buen número de embarcaciones notables, bien sus características únicas, bien por su peculiar trayectoria. Y, desde la mañana de ayer, esa lista cuenta con un nuevo nombre: por primera vez en sus diez años de existencia, el galeón 'Andalucía', perteneciente a la Fundación Nao Victoria, permanece amarrado en la dársena de San Agustín. A partir de mañana, y hasta el 27 de septiembre, día de su partida, podrá visitarse en horario de 10 a 20.30 horas.

Ya desde primera hora de la mañana, varios curiosos se congregaron en la explanada del Centro Niemeyer para contemplar la entrada en la ría y el atraque del navío, una réplica exacta de los galeones utilizados entre los siglos XVI y XVIII para el comercio entre Europa, América y Asia. Concebido como un museo flotante, el 'Andalucía' fue construido en los astilleros de Punta Umbría, Huelva, entre 2009 y 2010, y botado el 30 de noviembre de este último año.

Sus 55 metros de eslora han surcado todos los mares del globo, y han recalado en puertos tan dispares y lejanos como Hong Kong, Nueva York, Singapur o Quebec. Parte del mérito corresponde a sus tres mástiles, capaces de desplegar hasta mil metros cuadrados de velas. No obstante, como la propia tripulación explicó ayer a los curiosos, casi siempre la propulsión corre a cuenta de los dos motores con los que la nave está equipada. Es gracias a ellos que ha podido completar su viaje desde Santander, y con los que, el 27, pondrá proa a Castellón, su siguiente puerto,

No obstante, el 'Andalucía' no es el único barco propiedad de la Fundación. Su navío insignia, y el que le da nombre, es la nao 'Victoria', que visitó Avilés en el verano de 2018 y que, en la actualidad, está abierta al público en Ayamonte, Huelva, tras haber recalado en Malta. No tan afortunado está siendo el tercer buque de la Fundación, la nao 'Santa María', que permanece confinada en México debido a la crisis del coronavirus.