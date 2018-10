Ganemos defiende la unidad de acción «pero con decisiones siempre abiertas» Asamblea de Ganemos celebrada ayer en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones de El Arbolón. / OMAR ANTUÑA La asamblea se adhiere a los principios de autonomía y sin jerarquías de la confederación nacional de candidaturas municipalistas A. SANTOS AVILÉS. Jueves, 1 noviembre 2018, 02:26

Ganemos Avilés en Común y Podemos e IU coinciden en utilizar la palabra confluencia de cara a las próximas elecciones municipales, pero el significado que le dan es completamente distinto. Así quedó ayer reflejado en una asamblea de Ganemos celebrada en el Centro de Arte de El Arbolón. «Nuestro planteamiento de confluencia es juntarnos y diluirnos. Nosotros nos disolvemos en lo común, no queremos puestos, ni listas, y eso Podemos e Izquierda Unida no lo aceptan», explicó ayer Agustín Sánchez, portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Avilés.

Los principios de Ganemos confluyen más fuera de las fronteras avilesinas y asturianas. En concreto, dentro de un movimiento que ha surgido a nivel nacional mediante la propuesta de constitución de una confederación de candidaturas municipalistas, que ha tomado impulso tras la última reunión celebrada en Burgos. El objetivo es sentar las bases para poner en marcha una red de apoyos, con ideas de incluso ir más allá y celebrar una asamblea constituyente.

Según defendió Agustín Sánchez, esa confederación comparte unos principios comunes que están en consonancia con la filosofía de Ganemos Avilés en Común, «siempre sobre la base del principio de autonomía de funcionamiento de cada municipio, sin crear jerarquías, con decisiones abiertas y asamblearias».

El portavoz municipal de Ganemos asegura sobre la distancia que hay ahora mismo entre sus posturas y las de Podemos e IU que «partimos de que queremos una unidad de acción de todas las fuerzas de progreso, pero creemos firmemente que las decisiones deben ser siempre abiertas. No queremos pensar en el bien de la gente de espaldas a la gente. Eso es despotismo ilustrado, pensar que yo sé lo que necesitan los ciudadanos, pero ellos no lo saben así que no cuento con ellos. Creo que la gente sabe lo que quiere, nadie mejor que ellos lo sabe».

En cualquier caso, a pesar de que las diferencias en Avilés entre Ganemos y Podemos e IU parecen insalvables, la asamblea celebrada ayer aceptó el reto lanzado por Equo para agotar todas las vías de negociación. «En otros sitios se buscan también esas confluencias, pero con más flexibilidad de lo que pasa en Avilés», aseguró Agustín Sánchez.