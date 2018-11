Ganemos y los ediles no adscritos, abiertos a la negociación para aprobar los presupuestos Ganemos Avilés en Común celebró ayer una reunión con los vecinos de Llaranes. / OMAR ANTUÑA Ambos grupos han visto reflejadas buena parte de sus demandas y confían en incluir más medidas en el acuerdo final RUTH ARIAS AVILÉS. Viernes, 30 noviembre 2018, 06:14

El presupuesto presentado anteayer por el Partido Socialista para el último año de mandato, ya que las elecciones municipales se celebrarán el próximo mes de mayo, podría contar con el visto bueno de algunos grupos de la oposición. Tanto Ganemos como los ediles no adscritos, con quienes el gobierno también llegó a acuerdos clave durante la negociación de las ordenanzas fiscales, se mostraron ayer proclives a continuar las conversaciones y esperanzados en lograr alcanzar un acuerdo.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ya mantuvo la semana pasada unas primeras reuniones con ambos grupos y, de hecho, en este anteproyecto ya se incluyen buena parte de sus demandas. Ganemos ha logrado, por ejemplo, que se amplíe la partida para las ayudas a libros de texto escolares y otras medidas de carácter social, como un refuerzo de personal para la atención a víctimas de violencia de género o ampliar las subvenciones para la renovación de fachadas a aquellos inmuebles que no se encuentren en el casco histórico o los accesos a la ciudad, pero que no hayan superado la evaluación a edificios con más de cincuenta años de antigüedad.

«Habíamos pedido además una línea de ayuda para el desarrollo de fiestas en los barrios, y eso también está incluido», señala el portavoz municipal de Ganemos, Agustín Sánchez, quien no obstante reconoce que aún hay que seguir hablando porque hay más aspectos que le gustaría ver reflejados en las cuentas municipales antes de dar su voto afirmativo.

Entre esas cuestiones está, por ejemplo, una de difícil resolución. Ganemos pide recuperar los planes de empleo del Principado, algo que marcan como «prioridad», sobre todo en el caso de los orientados a personas con baja empleabilidad, como mayores de 45 años o mujeres. El Ayuntamiento lleva años limitándose a solicitar únicamente aquellos planes de empleo que conllevan contratos en régimen de prácticas por la inseguridad jurídica que genera el resto, y este año ni siquiera ha culminado el único proceso que llegó a poner en marcha, por lo que será difícil que se arriesguen a soportar nuevas demandas de los beneficiarios que puedan obligarle a incorporarles en la plantilla, como ha venido sucediendo en los últimos años.

Ganemos también reclama partidas para asuntos relacionados con la memoria histórica, un plan de residuos, otro de conservación del patrimonio y, además, otra medida que podría generar conflicto con el gobierno, como es la retirada del Plan del casco histórico.

«Lo que hemos visto hasta ahora abre la vía para seguir dialogando y acortando distancias», señala Sánchez, a quien tampoco le disgustan las líneas generales marcadas por el gobierno en el anteproyecto. «Hay inversiones del DUSI que vienen retrasadas y se incluyen ahora en la primera oportunidad después de la autorización del ministerio», explica. Aplaude que continúen las intervenciones en los patios de Versalles y confía en que la adecuación de estos espacios privados de uso público continúe además en otros barrios que tienen la misma problemática.

Por su parte, los no adscritos se han mostrado satisfechos de que el proyecto presentado por los socialistas incluya muchos puntos presentados en forma de ruego o de otra forma, como la mejora de la calle El Vallín, el camino del Caliero o el parque de El Pozón, además del incremento de las subvenciones a certámenes como el Celsius o las Jornadas del Cómic y la subida de las ayudas a los autónomos que inician actividad.

«Hay algunas cuestiones pendientes, como la Semana Santa, el arreglo de La Toba o un plan de ayuda y protección al comercio», reconocen, y sobre estos aspectos tratarán de presionar en los próximos días. «Lo que está claro es que la ciudad tiene que tener presupuesto, sea o no sea año electoral», dice.

Sin documento formal

Con el resto de grupos la distancia es mucho mayor y, de hecho, no hubo reuniones previas con ellos. Tanto el PP como Ciudadanos, Somos e Izquierda Unida lamentaron ayer las formas en las que se les presentaron las cuentas y el hecho de no disponer aún de un documento formal para poder analizar. Una de las más criticas fue la portavoz de Ciudadanos, Carmen Soberón, que reclama su «derecho a tener las herramientas básicas», y consideró una «falta de respeto, que en la presentación del miércoles no se les entregaran papeles sino que tuvieran que «tomar apuntes».

En la misma línea se expresó su homólogo en el Partido Popular, Carlos de la Torre, que califica de «atípica» la fórmula de la presentación. «Los gastos se incrementan, pero eso sale del bolsillo de los avilesinos, a quienes se castiga con impuestos», señala.

IU y Somos, que planean entregar unas propuestas conjuntas, también lamentaron que no se les hubiera enviado aún ningún documento. «no podemos analizar unas cuentas de 69 millones por las palabras de la concejala o una nota de prensa», indica la portavoz de IU, Llarina González, mientras que Primitivo Abella, de Somos, pide cambiar la tónica habitual de la negociación, que es discutir las inversiones. «Nosotros queremos plantear que se recuperen servicios y se haga una oferta amplia de empleo público, pero eso a ellos no les interesa», expresa.