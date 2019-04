Ganemos pide el rebaje de aceras en los nuevos pasos de peatones pintados en La Luz A. S. AVILÉS. Martes, 16 abril 2019, 04:21

«Cuando queda muy poco tiempo para las elecciones municipales, el equipo de gobierno del PSOE, quiere realizar obras a toda prisa», denunció ayer Covadonga Barroso, de Ganemos. Esa afirmación le lleva a destacar los trabajos realizados recientemente en La Luz, que incluyen el rebaje o eliminación de los pasos de peatones elevados. «La verdad que el porcentaje de inclinación de estos pasos y la cantidad de ellos, hacía parecer una yincana peligrosa pasar por La Luz. Pero no se puede acometer una obra de mejora para empeorar lo existente. Se elimina el paso elevado, se asfalta, se pinta el paso de peatones (la pintura significa el fin de la obra) y no se tiene en cuenta el rebaje de la acera. Esto va totalmente en contra de cualquier actuación adecuada de movilidad, toda persona de movilidad reducida tendrá muchas dificultades en cruzar, cuando antes de la obra no era así», denuncia.

El plan del Ayuntamiento pasa por, una vez finalizadas las obras de asfaltado y corrección de los pasos elevados, proceder a rebajar los bordillos de las aceras, unos trabajos que está previsto iniciar el próximo martes 23, una vez finalizadas las fiestas.