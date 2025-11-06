«El gasto en calefacción no llega a los veinte euros en invierno» Los pioneros de la passivhaus en Avilés explican su experiencia en la víspera del congreso que hoy arranca en el Centro Niemeyer

La celebración de la décimo séptima conferencia nacional de Passivhaus en el Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés convertirá desde hoy jueves y hasta el sábado a la ciudad en la capital española de este estándar constructivo. Desde primera hora, estará abierto la feria de acceso libre para todo el mundo que quiera recabar más información sobre sus posibilidades.

De igual manera, las conferencias de la mañana presentarán a los asistentes diferentes experiencias de passivhaus en países europeos. El acceso también es abierto. Sin embargo, tan sólo los congresistas podrán participar en las jornadas técnicas, las visitas y el vino español.

«Cambio la forma de airear»

En la víspera del congreso internacional, LA VOZ conversó con los pioneros que, en Avilés, apostaron por la passivhaus. Son Beatriz y Miguel que contrataron al estudio Duque y Zamora para la construcción de la primera casa certificada en el concejo, en La Luz.

«Una conocida nos habló de esta técnica y nos pareció interesada. Trabajaba con Duque y Zamora y nos gustó el planteamiento que ofrecen», explica Beatriz.

Una vez completada la construcción, comenzaron a vivir en su nuevo hogar en mayo de 2020. La experiencia «es muy buena, la mayor diferencia es invierno. Salvo un par de días de enero o febrero, no necesitamos poner la calefacción. En total, en todo el invierno usaremos dos o tres sacos de pellets, unos veinte euros», explican. En verano, deben recurrir a la ventilación cruzada para refrescar la vivienda.

«El mayor cambio es que no abrimos para ventilar. La ventilación se hace con un sistema mecánico, con filtros, con lo que se purifica más el aire. Es el mayor cambio que nota la gente», afirman.

Las propuestas de construcción de viviendas certificadas siguen extendiéndose en la comarca. Miguel y Sara impulsan en la actualidad un proyecto en Vioño, Gozón, lugar de origen de Sara. «Sara es consciente de que en la zona hay mucha humedad y vimos en el passivhaus la forma de lograr una vivienda confortable», explica Miguel.

El proceso de certificación obliga a diferentes pruebas durante la construcción, «por lo que tenemos una garantía de que se cumplen los objetivos». Esperan que la obra este terminada para marzo o abril del próximo año. «Estamos encantados con Duque y Zamora, con la gente de Pevida y Elisa, la aparejadora», concluye.