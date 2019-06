El gasto en concejales y grupos será de 739.840 euros al año tras un acuerdo de «austeridad» Vista general del salón municipal de plenos en el transcurso de la primera sesión ordinaria celebrada ayer viernes en el Ayuntamiento de Avilés. / OMAR ANTUÑA El primer Pleno ordinario aprueba la organización municipal para todo el mandato con un amplio consenso ALBERTO SANTOS AVILÉS. Sábado, 29 junio 2019, 01:48

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Avilés dieron ayer viernes su visto bueno a la estructura organizativa para los próximos cuatro años en la primera sesión ordinaria del Pleno. Los acuerdos, aprobados en su mayor parte por unanimidad tras dos semanas de negociaciones, incluyen las liberaciones de concejales, las retribuciones y la asignación económica a los grupos municipales.

El consenso fue amplio con el apoyo de los grupos municipales a casi todos los puntos del orden del día, con la salvedad del rechazo de Vox al reparto de liberaciones, al considerarlo insuficiente, y de Cambia Avilés al aumento de los cargos de confianza del gobierno, porque cree que no se ha aportado la suficiente información que justificase su contratación.

El montante económico de la organización de la Corporación para los próximos cuatro años de mandato asciende a más de 2,9 millones de euros brutos, lo que supone 739.840 euros al año entre retribuciones e indemnizaciones de los concejales, y la asignación económica que recibirán los grupos municipales.

La propuesta aprobada en el Pleno de ayer confirma la congelación de los salarios de los miembros de la Corporación con la finalidad de alcanzar «la mayor austeridad posible», como destacó el portavoz del gobierno local socialista, Manuel Campa. Tan solo se produce un incremento en la aportación que recibirán los grupos municipales, que, según defiende también el PSOE, «se sitúa muy por debajo de lo que percibirán los grupos municipales en ayuntamientos como Oviedo y Gijón».

El PSOE tendrá seis concejales liberados (la alcaldesa, Mariví Monteserín, más cinco ediles del gobierno, Manuel Campa, Yolanda Alonso, Raquel Ruiz López, Nuria Delmiro y Pelayo García) -los mismos que en el anterior mandato a pesar de sumar dos concejales más-, Cambia Avilés dos (Tania González y Agustín Medina), Ciudadanos uno y medio (Carmen Soberón y Sharon Calderón), y Vox medio (Arancha Martínez). Los liberados con dedicación exclusiva percibirán 46.081,59 euros brutos al año, mientras que las medias liberaciones ascenderán a 23.040,80 euros. En el caso del PP, el grupo ha decidido repartir su liberación y media en dos liberaciones al 75%, por lo que percibirán 34.561,19 euros. Serán para Esther Llamazares y Pedro de Rueda.

Mientras, en Cambia Avilés, Tania González ha expresado su intención de rotar su liberación, con una periodicidad que aún no ha definido pero que tiene como finalidad cumplir su deseo de volver a ejercer su profesión de profesora de formación y educación laboral. «No es bueno alejarse y perder la perspectiva», aseguró ayer a este periódico.

En cuanto a las asignaciones económicas por grupos, también se aprobó por unanimidad el reparto fijo de 3.000 euros por grupo al año, más un componente variable de 3.000 euros al año por cada integrante del grupo. De esta forma, el PSOE recibirá 33.000 euros anuales para su trabajo, Cambia Avilés 18.000, el PP 15.000, al igual que Ciudadanos, y Vox 9.000 euros.

Igualmente, salió adelante el número y régimen de personal eventual, con la incorporación de dos nuevos cargos de confianza en las áreas de Cultura y Promoción Social, que se suman al jefe de gabinete, la directora de comunicación, el director del área económico-financiera, y un auxiliar administrativo por cada grupo municipal. Este punto salió adelante con el apoyo de todos los concejales excepto los cinco de Cambia Avilés, que votaron en contra.

En el turno de intervenciones, la portavoz de Vox, Arancha Martínez, expresó su desacuerdo en cuanto a las liberaciones, ya que considera que a su grupo le correspondería un 86%, en vez del 50% que se le ha asignado finalmente. «Para partir en igualdad de oportunidades y hacer una oposición seria nos conformamos con 75% para disponer de tiempo», defendió.

Por su parte, Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos, calificó el reparto como «ajustado», si bien discrepó en lo que ella interpreta que es un aumento del salario de los concejales. «No era el momento adecuado, la ciudad y comarca están sometidas a una serie de incertidumbres y somos prudentes, optamos por no entrar en ese debate», afirmó ayer. Por último, solicitó una propuesta del gobierno municipal en cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo.

Esther Llamazares, portavoz del PP, manifestó su intención de «aprobar lo que se ha trabajado en estas dos semanas. Me llama la atención que el único interés es lo que van a cobrar los concejales, como si hubiesen desaparecido los intereses de las ciudades. Hay que prestigiar el trabajo de la clase política, hay que pensar las necesidades de la ciudad de Avilés». También añadió que «la política no es un voluntariado, es una disposición hacia el ciudadano las veinticuatro horas del día».

Tania González, portavoz de Cambia Avilés, comenzó su intervención afeando la «irregularidad que esperemos que no sea tónica, ya que se nos pide votar el punto sobre trabajadores eventuales, una propuesta que está sin informar. No sabemos las razones, ni las retribuciones, ni por qué se crean esos puestos. Los avilesinos querrían saber para qué se les va a contratar y con qué retribución. Por este motivo en este punto votaremos en contra, no se puede votar sin saber el contenido», anunció.

En el resto de puntos se mostró a favor «aunque nos habría gustado un ajuste salarial, especialmente de la alcaldesa, que en el anterior mandato tenía el segundo salario más alto entre los alcaldes asturianos». Por último, aseguró que «nos habría gustado haber llegado a este Pleno, e incluso al de investidura, hablando o habiendo sentado algunos consensos sociales para nuestra ciudad sobre conciliación, empleo, servicios públicos y movilidad sostenible, y tomar medidas efectivas, que el gobierno reaccione después de la parálisis de los cuatro años anteriores».

El portavoz del PSOE y del gobierno municipal, Manuel Campa, agradeció «el tono de las conversaciones de estas semanas. Ponemos en marcha la maquinaria de la estructura municipal. Teníamos claro que todos los grupos necesitaban su estructuras de trabajo, que todos contaran con medios equitativos, que fueran los más austeros posibles. El acuerdo ha sido relativamente sencillo. Estamos conformes con las atribuciones personales que tenemos cada grupo. El gobierno, con diez concejales, tiene los mismos liberados que con ocho y la oposición medio liberado más, exceptuando la alcaldesa, que cobra un 30% menos que el tope máximo salarial fijado para alcaldes y concejales de ciudades con nuestra capacidad».

En este sentido, recordó que Mariví Monteserín «cobra menos que veintiséis trabajadores de este Ayuntamiento». También matizó que no se suben los sueldos de concejales, «son 3.000 euros por concejal para el funcionamiento de cada grupo, es importante matizar».