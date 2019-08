Los Gastrónomos del Yumay reciben un reconocimiento en Galicia La delegación avilesina, en Cambados. / LVA M. MARTÍN AVILÉS. Lunes, 5 agosto 2019, 01:03

La avilesina cofradía Gastrónomos del Yumay ha acudido al 50 aniversario del Capítulo Serenísimo do Albariño, recibiendo un diploma, entregado por Núñez Feijoó, en reconocimiento a su asistencia al evento. El Capítulo Serenísimo do Albariño es una asociación de Cambados dedicada a promover y difundir la cultura del vino albariño. Se creó en 1969, estando justo este año de 50 aniversario. Son los encargados de decidir los ganadores, formando un jurado profesional, en las Festas do Albariño, celebradas el primer domingo de agosto. Además, la asociación es también la encargada de dar el pregón al comienzo de las fiestas.