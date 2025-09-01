La generación que brilló en el Bosco Ensidesa

El internacional Viña, primero de la izquierda arriba, y Herrero, primero de la derecha abajo, fueron dos de los mejores jugadores del Bosco y jugaron en equipos superiores.

El trabajo desarrollado a favor del balonmano por los grupos de empresa Ensidesa no solo estuvo presente en la irrupción del equipo María Milagrosa femenino, con su ya conocida culminación en la máxima división nacional y el ingreso de tres de sus jugadores en la selección nacional absoluta, sino también tuvo su reflejo en sus diferentes equipos masculinos. Fue una década después que sus compañeras, allá por los años setenta, pero fue lo suficientemente intensa como para cosechar títulos regionales, meritorios puestos en las fases nacionales e incluso convocatorias internacionales.

El éxito cosechado con las chicas por el técnico Manolo Taibo tuvo su continuación en el masculino. La complicidad que tuvo con el padre Agustín Rodríguez en el colegio Salesianos de Llaranes llevó a convencer a muchos jóvenes sobre el proyecto en marcha. Y menuda generación que fue la de la años 70. De ahí salieron los Chechu, Armesto, Rafa Agundo, Viña, Chema, Isaías o Herrero como principales abanderados de los éxitos siderúrgicos, entre otros.

En 1974, el equipo Bosco Ensidesa juvenil masculino era claro protagonista de la cantera local. Se proclamaba campeón de Asturias con una gran superioridad sobre sus rivales. Y entre sus componentes brillaba Viña, que era convocado por la selección española de dicha edad. Dos compromisos disputaba con el combinado nacional y el bagaje de cuatro goles conseguidos, que le convertían en el cuarto jugador del balonmano avilesino que vestía la elástica nacional, tras Maribel Morán, Angélica Ferreras y Milagros Villanueva. Un año antes se había producido la convocatoria del infantil del Bosco Manuel Enrique Taibo a una concentración nacional en Granada, pero sin tratarse de un compromiso internacional.

Este equipo del Bosco Ensidesa juvenil lograría los títulos regionales desde 1971 a 1975 de forma consecutiva. De hecho, en esa última temporada se conseguía tal éxito tras permanecer invicto toda la temporada, en la que se cosecharon doscientos cuatro goles a favor por setenta y cuatro en contra. Su poderío sobre la cancha era tal que en la fase de sector, disputada en Gijón, no dieron opción alguna a sus rivales de Santander, León, Valladolid y Asturias, lo que les dio acceso directo a la fase final nacional de Granada. Allí se midieron a las canteras más poderosas del país –procedentes de Barcelona, Valencia, Pontevedra, Vizcaya, Cádiz, Madrid y Granada- y se llevaron un más que meritorio séptimo puesto, que incluso pudieron haber superado de no haber sido por cuestiones de fortuna.

Ampliar Bosco Ensidesa juvenil, campeón de Asturias en 1975. Arriba: Valdés, Luis, Javier, Chechu, Josín y el entrenador Taibo. Abajo: Villa, Herrero, Agundo, Chema, Luzán y Castaño. LVA

Pero en el equipo destacaban también otros jugadores con nombres propios. Ahí estaba Chechu, que con su fuerza y habilidad le hizo también merecedor de participar en concentraciones nacionales. O los casos del extremo Herrero, que militó en máxima categoría del balonmano nacional con el Ciudad Naranco y Valladolid.

Chema también tuvo su experiencia en el Grupo Covadonga y los inicios del Villa de Avilés. El propio Viña también tuvo su experiencia gijonesa antes de irse a las islas Canarias. Un camino parecido al de Armesto, de una promoción cercana, pero también participe en el ascenso a División de Honor del Grupo Covadonga, junto con otros recordados canteranos como Isaías y Postigo. El propio Armesto también fue un pilar fundamental de los primeros años del Ciudad Naranco ovetense en esa categoría.

Fue en sí un grupo muy unido que llegó a ir casi de la mano a la Asociación Atlética Avilesina cuando los grupos de empresa de Ensidesa cesaron en el apoyo al balonmano, lo que reforzó en gran medida a la polideportiva entidad, que dio todo un salto cualitativo.

Además, se dio la circunstancia de que uno de sus renombrados integrantes, Rafa Agundo, fue animado por Manolo Taibo a dirigir equipos de categorías inferiores, el mismo camino que haría Armesto con las formaciones alevines e infantiles del Bosco Ensidesa, con los que logró excelentes resultados.

Otra generación

No sería esta la única generación para recordar en el Bosco. Hubo otra francamente espectacular en la década de los años ochenta, que acabaría siendo buena parte de la base del Villa de Avilés que ascenso a División de Honor.

De las aulas del colegio Salesianos salió una hornada de excelentes jugadores que sigue en el recuerdo de los buenos aficionados al balonmano de la comarca avilesina.

En esa tesitura estuvieron los Brandy, Bedia, Chus Amigo, Fresno, Calleja o Tino Rouget, que tantas alegrías dieron en la cancha del polideportivo de La Magdalena en la máxima categoría. Pero eso es otra historia digna de contar y que está escrita con letras de oro en el deporte de la comarca.

