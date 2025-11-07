El genocidio en Palestina se hace un hueco en la programación del XXII Foro Solidario de Avilés Una treintena de artistas pone a la venta sus obras a beneficio del pueblo palestino, cuyas danzas se mostrarán este sábado en la Plaza de España

Cristina Del Río Avilés Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

El concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, se pregunta retóricamente «qué mayor desigualdad (hay) que la que causa un genocidio como el de Palestina», por eso la situación en el estado es protagonista en la programación del XXII Foro Solidario de Avilés que se celebra hasta el lunes. Además de una exposición en la Casa de la Cultura que se podrá visitar hasta el 14 de noviembre, este viernes ocupó varias horas de debate a cargo de profesionales con mucho conocimiento del terreno como los periodistas Javier Espinosa y Mónica García Prieto, el escritor y activista Mohamed Safa y la directora ejecutiva de Unrwa España, Raquel Martínez Lezama.

Una treintena de artistas participan en una exposición itinerante que surgió en octubre de 2023 en el occidente asturiano y a la que se han ido sumando diferentes nombres que han donado obra no solo para la reflexión sino para contribuir con su venta solidaria a la causa. A la Casa de la Cultura, por motivos de espacio, ha llegado solo una selección que se ha intentado que sea lo suficientemente descriptiva acerca de las costumbres del pueblo palestino y la matanza a la que ha sido sometido.

Blanca Martínez Bueno, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ha guiado un recorrido por una muestra con obra de artistas como Toño Velasco, Mauricio Morales Sepúlveda, Benjamín Menéndez, José Rielo o Consuelo Vallina, entre otros. Destacó la activista fotografías como la de Morales, en la que se ve a unos niños practicando la danza tradicional 'dabke' de la que este sábado, a partir de las 13 horas, se impartirá un taller en la Plaza de España. O la de Daniela Cohen, que muestra a varias personas portando una llave de gran tamaño que para los palestinos simboliza el derecho al retorno. En la exposición también se pueden ver unas muestras del bordado 'tatreez', realizado por mujeres palestinas con hijos enfermos refugiadas en Asturias.

El Foro Solidario concluirá su vigesimosegunda edición el lunes con un diálogo sobre literaturas orales africanas con Ángela Nzambi, escritora ecuatoguineana, y Vicente Montes, profesor de la Universidad de Oviedo y representante de la Fundación Pájaro Azul.

Temas

Palestina