«La gente de El Carbayedo lo agradeció, el barrio no podía quedarse sin fiestas» La música animó el fin de fiesta en El Carbayedo . / MARIETA Los nuevos organizadores se muestran satisfechos, «para ser la primera vez ha sido espectacular», aseguran MARINA MARTÍN AVILÉS. Lunes, 19 agosto 2019, 02:02

Las fiestas de El Carbayedo en honor a San Roque terminaron ayer, tras haber animado el parque durante cuatro jornadas. Aunque por la mañana estaban previstas unas actividades que se tuvieron que cancelar por la lluvia, por la tarde el ambiente festivo volvió a llenar El Carbayedo.

El punto final de las fiestas fue, a las ocho de la tarde, la entrega del premio 'Xatín del año' a Toni Fidalgo, nacido en el barrio, junto a Casa Carreño, y expresidente del Real Oviedo, además de licenciado en Ciencias de la Información. El galardón buscaba resaltar alguna figura relevante con relación con El Carbayedo.

Tras esto, se dieron por finalizadas las fiestas, que este año cambiaron de organizadores, siendo la asociación 'El Xatu' la que se ha encargado de ellas. David Franqueira, del bar MoMa, era uno de los organizadores y se muestra satisfecho con la actividad en estos días. «Para ser el primer año ha sido espectacular, creo que todo el mundo está encantado», comentaba Franqueira, que admitía que «hacía tiempo que no veía tantísima gente por aquí».

Unas labores de organización que no han sufrido ningún contratiempo. «El único fallo fue hoy por la mañana, que tuvimos que anular por la lluvia, pero que ese haya sido el único problema me parece espectacular», apuntó. Asegura que se ven volviendo a organizar estas fiestas tan arraigadas en Avilés, «aunque fue muy cansado», pero mereció la pena porque «la gente del barrio, gente mayor sobre todo, me animó un montón y lo agradecieron también un montón». Unos vecinos que llegaron a temer que San Roque no se celebrase, pero como afirma Franqueira, «El Carbayedo no se podía quedar sin fiesta».

Unos festejos que son el preludio cada año de la semana grande de las fiestas de San Agustín en la ciudad que arrancan hoy diez intensos días.