«La gente me dice que le gusta mi voz, pero yo no aguanto escucharme» El poeta guineano César Brandon. / IGNACIO GIL César Brandon. Poeta El guineano que cautivó al jurado de 'Got Talent' recita mañana temas de su segundo trabajo en el Centro Niemeyer C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 27 noviembre 2018, 01:31

César Brandon vive un sueño desde que su poesía cautivó al jurado del programa de televisión 'Got Talent' imponiéndose a canciones, acrobacias y otro tipo de habilidades más llamativas. Este joven guineano que estudia en España un máster de investigación e innovación educativa, saborea el éxito con su primer libro y mañana presenta en el Centro Niemeyer a las 20 horas el segundo, que precisamente hoy ha salido al mercado.

-¿Qué es 'Toda la felicidad del universo?

-Es un conjunto de relatos cortos, poemas y una novela que los relaciona. Es un libro autobiográfico que cuenta mi infancia y trata de encontrar esos pequeños momentos de felicidad en un conjunto de historias que, en general, no son muy felices.

-¿Es consciente de su mérito? Inmigrante que triunfa en el sector literario y dentro de un género minoritario como es la poesía.

-No soy muy consciente de esta situación. Tengo que pensar fuertemente para verlo. Me lo dice la gente y, supongo que sí, que definitivamente tiene mérito, pero me cuesta admitirlo porque puede sonar soberbio. La idea es seguir, continuar escribiendo y que a la gente le resulte interesante leer las historias.

-Usted es un gran recitador. ¿No ha pensado en apostar por este formato?

-Uy, gracias. La verdad es que la gente me lo dice en las firmas, que les gusta mi voz. ¿En serio? A mí se me hace raro porque no aguanto escucharme. ¿Se refiere al audio libre, por ejemplo? Sería interesante. En el libro nuevo incluimos alguno poetas recitados, con código QR.

-Los poemas con los que ganó 'Got Talent' destacaron por su originalidad: el amor entre el cero y el uno o el de la Tierra y la Luna. ¿Le sobra a la poesía gravedad?

-No creo, yo he conseguido apreciar todo tipo de poesía. Quizás la mía llama la atención porque introduzco elementos más actuales frente a la de autor. Góngora, que me fascina, fue un innovador en su época y a muchos lectores les resulta complicado.

-¿Qué le dice su familia?

-Está muy sorprendida porque, además, lo llevé todo un poco en secreto. Mi madre, la persona más importante en mi vida, está súper orgullosa y encantada.

-Usted ha dicho que, en realidad, no escribe poesía sino narrativa con rima.

-Sí, porque mi estilo de recitar es una variante de la poesía que en el Reino Unido y en Estados Unidos se llama 'spoken word' ('palabra hablada'). Tiene cierta musicalidad y nunca se recita de la misma forma, depende de la emoción del día.