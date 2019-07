«La gente y la propia ciudad son el verdadero motor del Celsius» Cristina Macía y Jorge Iván Argiz posan con el programa del VIII Festival Celsius 232. / MARIETA Los organizadores del festival de fantasía y ciencia-ficción, que empieza hoy su programación, analizan su éxito y las necesidades para seguir creciendo Jorge Iván Argiz y Cristina Macía Directores del Festival Celsius 232 ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Miércoles, 17 julio 2019, 01:19

Por fin se ha terminado la cuenta atrás. Hoy arranca oficialmente la VIII edición del Festival Celsius 232 que durante cuatro días convertirá Avilés en capital mundial de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. El programa es abrumador, nada menos que 145 actividades diferentes y 241 invitados nacionales e internacionales, grandes firmas de la literatura, youtubers famosos o 'gammers'. Jorge Iván Argiz y Cristina Macía codirigen el festival y hacen balance de estos ocho años y lo que trae esta edición.

-¿Qué consideran como un friki?

-Pues nosotros entendemos que un friki no es otra cosa que alguien que vive muy apasionadamente. Es cierto que el concepto de friki ha cambiado mucho, hace diez años el que supiera quien era Jon Nieve era tachado de friki de forma despectiva y ahora lo es el que no haya visto y comentado con sus amigos el final de 'Juego de Tronos'. Nosotros entendemos que era un paso natural que se democratizase el concepto y los frikis de verdad no permitiremos nunca que se use como algo peyorativo. A quienes vienen al Celsius les gusta la cultura pop y es algo cada vez más mayoritario. En el Celsius, Avilés se llena de gente que somos militantemente frikis y nos lo pasamos bien juntos.

-Supongo que los últimos días han sido una locura para prepararlo todo, ¿falta algo que haya que cerrar a última hora?

-Hasta el último momento ha habido infinidad de pequeños detalles que había que cerrar, por no hablar de las cuestiones administrativas que no dependen de nosotros y son un quebradero de cabeza. También hemos estado muy atentos de responder todas las dudas que les pudiesen surgir a los fans y a los propios autores, a los que intentamos cuidar lo mejor que sabemos. Hemos cuidado mucho el montaje de la carpa, que es el espacio principal del festival y donde queremos que la gente esté cómoda. Cada detalle marca el tono del festival y hay mucho trabajo detrás que hacemos solo tres personas, aunque tenemos muchos colaboradores indispensables. Puede parecer sencillo pero la realidad es que preparamos el festival durante todo el año, incluso ya estamos cerrando invitados para el año que viene y el siguiente.

-Sorprende la expectación que ha generado el festival por las redes sociales durante las semanas previas.

-Es sorprendente, pero hemos sido tendencia en Twitter hasta cuando publicábamos alguna tontería. Es maravilloso ver como se moviliza la gente y agitan las aguas de las redes sociales para ayudar a que el festival siga creciendo. Se genera un buen rollo total y cuando estamos cansados estas cosas nos levantan la moral. Hay festivales que caen bien y a nosotros nos han arropado desde el principio, la gente y la ciudad son el motor del festival porque es un ambiente que han creado ellos y se suma a la química de la ciudad. Los festivales tienen un alma que la gente nota, algo que flota en el ambiente y el Celsius no funcionaría en otra ciudad, aunque nos han pedido que exportemos el proyecto. Cada año se reúnen unas 45.000 personas y lograr que mantengan este buen ambiente es maravilloso.

-Incluso se ha llegado a crear el Proyecto Celsius, en que consiste exactamente esta iniciativa?

-Pues el Proyecto Celsius es un blog que han creado los propios fans y en el que han hecho una especie de club de lectura donde intentan leer al menos una obra de cada uno de los autores que vienen. Decimos que lo intentan porque este año vienen 241 autores y sería imposible leerlo todo. Es un ejemplo más de este buen clima que se genera año tras año. El factor humano del Celsius supera todas las barreras. Nosotros consideramos que este cariño se generó el primer año, con la visita estelar de George R. R. Martin, luego tuvimos la voluntad de no quedarnos ahí y luchar para que durase muchos años. El hecho de que el Ayuntamiento y la ciudad se integre tan bien es fundamental, porque hay festivales hechos de espalda a la ciudad y no funcionan.

-Con 145 actividades y 241 invitados es complicado destacar alguna novedad, ¿hay algo que no se haya podido hacer y se pongan como un reto para futuras ediciones?

-Sin lugar a duda hay muchas cosas que nos gustaría llevar a cabo pero al final no se puede con todo. Cada año trabajamos por mejorar el programa y el plantel de invitados, pero tenemos dos limitaciones: una es el dinero, pero la fundamental es el tiempo, no tenemos espacio en el programa para tanta gente y hay que pensarse mucho a quien traer para que sea un festival que guste a todo tipo de públicos. Se nos ocurren cosas más deprisa de las que podemos hacer y si tuviésemos que destacar a dos autores que son un reto para nosotros lo tenemos claro: Pilar Pedraza y Neil Gaiman son nuestro objetivo.

-Ya van ocho años, ¿que necesita el Celsius para seguir creciendo?

-El Celsius es un festival que, para que mantenga la dimensión que ha logrado, necesitaría tener el cuádruple de presupuesto. Nuestro éxito se basa en que lo hacemos de forma altruista y ningún invitado cobra por venir. Todo lo que nos parece que quedaría bonito pero no es necesario no existe, nos encantaría mejorar las decoraciones de las carpas pero entonces vendrían cinco autores menos y ellos son los verdaderamente importantes. En cuanto al apoyo institucional, sabemos que nos miman y nos apoyan mucho y la buena fe a veces vale mas que el dinero, pero reconocemos que necesitamos más presupuesto para seguir creciendo.

-Los propios fans han colaborado.

-Lo hacen a través del Club Celsius, que en realidad no les da derecho a nada pero nos ayudan de forma altruista. Como novedad hemos creado Excelsius, un libro de tirada limitada en el que hay relatos de nueve autores y una página para ir a la caza de sus firmas. Hay mucha gente que viene con el dinero muy justito, literalmente no comen para comprarse un libro más y creemos que les va a gustar la iniciativa. Con estos proyectos hemos sacado unos 3.000 euros y han participado en torno a doscientas personas.

-El público del Celsius, al igual que la gente, se ha diversificado. ¿El auge de las series como 'Juego de Tronos' que estamos viviendo ha beneficiado o desvirtuado el festival?

-Ni una cosa ni la otra. Es cierto que 'Juego de Tronos' es un fenómeno televisivo que ha marcado una era y las series han ayudado a democratizar la cultura pop. Pero también lo han hecho los youtubers o los 'gammers', por eso varios de los invitados vienen de estos campos. Esto ha supuesto un cambio de paradigma porque antes esto era impensable. Pero es una evolución de la sociedad, ahora se han convertido en verdaderos divulgadores, lo que supone un fenómeno fascinante.