«Mucha gente no sabe cómo se vivía en los años 20 y 30»

Cristina Muñiz Escritora La escritora Cristina Muñiz Martín con un ejemplar de su libro.

Aun sin renegar en ningún momento de su cariño por Avilés, comarca en la que reside desde hace años, basta compartir unos minutos con la escritora Cristina Muñiz Martín (Gijón, 1953) para constatar su amor incondicional por la ciudad que la vio nacer. Y es precisamente en una Gijón pasada, dominada por las luces y sombras de los años 20 y 30, donde se desenvuelve su tercera novela, 'Un tranvía entre dos mundos', que este jueves, a las 19.30 horas, presentará en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, a través de la web de este medio.

-¿Qué se encontrará el lector que se anime a leer su obra?

-Una obra coral. Es el relato de esos años en Gijón desde el punto de vista de una familia que va creciendo, y que se divide entre el barrio pobre de El Llano, y la calle del Carmen, en el opulento centro. Y abarca desde los 'felices años 20', cuando Gijón era comercial, industrial y cosmopolita, hasta el fin de la guerra civil, con todo lo que supuso.

-¿Y por qué esas décadas?

-Siempre me ha fascinado. Los pobres eran muy pobres, pero los ricos vivían muy bien. Y me llamó la atención que los pobres tenían mucho acceso a la cultura. Entonces el Ateneo de El Llano funcionaba muy bien, había una biblioteca ambulante, cines por todas partes, teatro, zarzuelas, bailes... Y empezaba a despuntar mucho el deporte. Era una época en la que se vivía mucho.

-¿Hay, tal vez, cierta nostalgia de tiempos pasados?

-Sí hay un poco de nostalgia por mi Gijón, pero, sobre todo, quería hacer un homenaje a mis mayores, a mis padres y abuelos, que vivieron todo aquello. Es, en parte, rescatarlos del olvido. La gente normal, más allá de los libros de historia, no sabe cómo se vivía entonces.

-Habrá habido un notable trabajo de documentación.

-De casi dos años, entre investigar y escribir. Leí muchos libros, revistas, tesis doctorales... Y, muy importante, la hemeroteca de EL COMERCIO, que me ayudó muchísimo. Saqué muchos datos de ella, aunque es frecuente que fuentes de la época no coincidan en hechos o fechas. Se trató de encontrar un punto intermedio.

-Es su tercera novela autoeditada. ¿Se puede vivir de ello?

-No. Pueden vivir los que publican con grandes editoriales. Ahora bien, escribo de toda la vida, en cuanto tuve una habitación propia, como Virginia Woolf. Y, desde 2005, no he parado.