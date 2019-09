«A la gente que triunfa hay que mirarla sin rencor, ganar una fortuna no es inmoral» Juan Fueyo, durante su intervención. / FOTOS: OMAR ANTUÑA «¿Cuantas veces puedes fracasar y seguir adelante? Eso es el valor», subraya el neurólogo Juan Fueyo en la presentación del libro 'Te dirán que es imposible' J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 11 septiembre 2019, 01:15

Más que de cáncer, su especialidad como neurólogo, investigador y docente en el prestigioso centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (Estados Unidos), Juan Fueyo habló ayer sobre psicología, sobre las fórmulas para encontrar la felicidad. La clave reside en el éxito. «A la gente que triunfa hay que mirarla sin rencor. Ganar una fortuna no es inmoral, y hacer todo que legalmente se pueda para conseguirlo es bueno. El dinero sí da la felicidad», subrayó durante la completa exposición que realizó en la sesión que ayer abría el curso en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS.

Con verbo ágil, tono pausado, palabras sencillas y constantes citas de grandes pensadores y científicos, especialmente de Severo Ochoa, sus reflexiones no dejaron indiferente a la concurrida asistencia, entre la que se encontraba el consejero de Sanidad, Pablo Fernández. «Se puede mejorar a cualquier edad, nunca es demasiado tarde para ser lo que quieras ser». «Ahorrar es mejor que derrochar, e invertir mejor que ahorrar». «No esperes a que el gobierno te ayude. La ayuda tiene que salir de ti, el responsable de tu progreso eres tú. El éxito y la felicidad es personal, depende de cada uno», fueron algunas de ellas.

Son extractos de su último libro, 'Te dirán que es imposible', palabra que no aparece en su diccionario. Todo (o gran parte) es cuestión de voluntad. «El talento sin trabajo no conduce a nada. Hay que trabajarlo para estar preparados por si llega la oportunidad». Entre los numerosos principios que citó como llaves del éxito y la felicidad destacó «la humildad, la honestidad y la flexibilidad» a la vez que dejó fuera a la envidia, «sinónimo de ignorancia» y apeló al tesón. «¿Cuántas veces puedes fracasar y seguir adelante?. Eso es valor».

'Te dirán que es imposible' podría definirse como un libro de autoayuda basado en su experiencia personal y profesional labrada a lo largo de los veinticinco años que lleva viviendo en los Estados Unidos. «Irse de Asturias no es fácil. Pero a fin de cuentas Asturias es un estado mental y te lo puedes llevar». Al otro lado del Atlántico encontró «una país genial para ir a trabajar, un paraíso a pesar de las políticas de estos últimos cuatro años». No es cuestión de que allí haya más talento, sino de que se valora y se cultiva. «Siempre digo que la gente más lista está en España, pero la tecnología es cara y limitada. La gente se va por dinero. Si pudiera llenar mi laboratorio de españoles sería el mejor del mundo, pero no me dejan».

Claro que también habló de cáncer. Fueyo y su esposa, Candelaria Gómez, formaron parte de un equipo que descubrió que el virus del resfriado modificado puede acabar con el cáncer cerebral más letal. La terapia «está dando resultado en un 20% de los pacientes, todavía nos queda el 80%», dijo al respecto. Al igual que sucede con la felicidad, la clave para combatir eficazmente y prevenir los tumores está en el interior de cada uno. «La gran incógnita es descubrir cómo se puede convencer al sistema inmunológico para que detecte a la células malas y las combata, para que los linfocitos no pasen de largo».

Su mensaje fue claro y preciso: «No podemos ser felices siempre, pero que hay que intentarlo cada día, y el éxito es el camino».