Dos años de cárcel para los gestores de Roces por estafar al Consorcio Un autobús de Roces en el parque del Muelle en una imagen de archivo. / MARIETA Los administradores utilizaron el billete único de forma fraudulenta más de 5.000 veces, por lo que tendrán que indemnizar a la entidad con más de 3.461 euros C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 24 julio 2018, 02:44

C. F.-A. M. y C. F.-A. B., los últimos administradores de Roces, padre e hijo, respectivamente, han sido condenados a dos años de cárcel por un delito de estafa al haber utilizado fraudulentamente el billete único entre 2008 y febrero de 2013 con el objetivo de simular viajes no realizados e ingresar de esta forma la compensación económica pactada con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). La sentencia, comunicada ayer a las partes, impone también el pago de 3.461,75 euros, más los intereses legales, a la entidad pública. Contra la sentencia cabe presentar recurso, aunque el magistrado recuerda que la Audiencia Provincial confirmó en mayo de 2016 una sentencia condenatoria dictada por el juzgado en Langreo por un caso muy similar a este.

La hoja de cálculo presentada por el consorcio, los correos electrónicos aportados a la causa y las declaraciones de los testigos han permitido considerar probado que C. F.-A. M. ordenó, el 19 de enero de 2009, que se realizaran validaciones fraudulentas en el parque del Muelle, parada de las líneas operadas entre Avilés y Gozón que distaba unos cincuenta metros de la oficina de la empresa, en la calle de La Muralla. En otro correo de 16 de marzo de ese mismo año, ordena a sus empleados y a su propio hijo que hagan validaciones «porque también es dinero» y en un nuevo correo de 13 de julio insiste en que «no se puede dejar de hacer validaciones en la línea, es salir un momento al parque y hacer cuatro en un minuto y cuatro son 1,5 euros de ganancia, con lo que no se puede dejar», todo ello con la «máxima discreción», añade en un nuevo correo del 2 de enero de 2010.

Uno de los administradores envió las órdenes por correo electrónico

Así, entre el 22 de enero de 2008 hasta el 6 de febrero de 2013 se utilizó de forma fraudulenta 5.755 veces el billete único, en su modalidad de Bono 10, no nominativo. La empresa obtenía una compensación de 0,39866 euros por cada una de esas cancelaciones de tarjetas que en realidad no respondían a viaje alguno de usuario real y 1,288660 euros cuando la cancelación tenía la consideración de transbordo, ya que en este caso el CTA abonaba la totalidad del importe del trayecto.

Una de las líneas de la defensa en el juicio celebrado el pasado día 9 fue intentar desacreditar el contenido del CD-ROM aportado por el CTA con un extracto de los viajes identificados como fraudulentos. Tanto por la selección de los viajes como por la hora en la que se creó el citado fichero, más allá de la medianoche. El juez señala que seleccionar no es «manipular» y que los altos cargos de la administración «no tienen un horario laboral fijo o determinado, por lo que los excesos son desgraciadamente frecuentes». Subraya los veinte millones de validaciones que registra al año el Consorcio de Transportes, lo que hace casi obligatorio realizar un filtrado, y las declaraciones en el plenario del jefe de sistemas informáticos del organismo, que aseguró que no era posible manipular los servidores informáticos y que los fallos técnicos puntuales no afectarían en ningún caso al contenido del informe emitido por el CTA.

Viajes y horas irreales

Estos informes permiten comprobar al magistrado que el «comportamiento de esos hipotéticos viajeros no puede ser considerado como racional o lógico, ya que grupos de hasta cincuenta personas tendrían que haberse desplazado juntas realizando a diario viajes en un línea, para inmediatamente pasar a otra y después a otra y así sucesivamente». A esto hay que añadir que «los horarios de las líneas utilizadas no coinciden habitualmente con horarios de servicios reales», detallando la sentencia varios ejemplos concretos.

Respecto a los testigos, los tres de la defensa «resultan escasamente creíbles», son un número bastante limitado en relación con los cerca de treinta trabajadores de Roces y uno de ellos mantuvo un litigio con el consorcio por no haber sido incluido en la lista de subrogados de la nueva entidad concesionaria. Los de la parte contraria, la acusación, podrían adolecer del mismo handicap «si no fuera porque sus declaraciones vienen corroboradas por los correos electrónicos».