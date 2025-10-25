El Gobierno de Avilés defiende el Campus Feminista: «Negar el acceso a la educación sexual es volver a la España del tabú y el pecado»

El gobierno avilesino ha hecho público un comunicado para defender el Campus Feminista organizado recientemente por la concejalía de Igualdad, ante las críticas del Partido Popular ... con acusaciones de «contenidos impropios y sectarismo ideológico» en las actividades dirigidas a estudiantes de instituto que formaron parte del programa.

«Desde el Ayuntamiento de Avilés creemos que es necesario hablar abiertamente de pornografía. Primero, en la familia y después, en los foros adecuados para ello, como la escuela y las charlas educativas. De esta manera, se puede formar en educación afectivo sexual apropiada a su edad, ofreciéndoles información valiosa para conocer los límites, detectar el abuso y los comportamientos machistas y vejatorios que les ofrece la pornografía», ha defendió en este sentido la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron.

En este sentido la edil asegura que se seguirán programando actividades adecuadas para cada grupo de edad y colaborando con los principales expertos e invitando a Avilés a voces autorizadas en cada materia.

«Invitamos a Cristina Fernández del Viso a participar en el próximo Campus Feminista para que pueda formar sus opiniones basándose en información real y no sesgada y, dicho sea de paso, abrir los ojos ante la realidad», interpela la concejala de Igualdad a la edil popular que publicó las quejas a través de un vídeo en redes sociales.

«El PP asume un lenguaje y un posicionamiento propio de Vox y abandona lo que hasta ahora eran principios básicos en el compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres. Esto supone una amenaza para los derechos alcanzados. Negar el acceso a la educación sexual supone volver a la España del tabú y el pecado. ¿Es ese el nuevo modelo de sociedad que propone el PP?», concluye la edil de Igualdad.