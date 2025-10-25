El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alcaldesa y la edil de Igualdad de Avilés, junto a varias ponentes, en la inauguración del Campus Feminista. José Simal

El Gobierno de Avilés defiende el Campus Feminista: «Negar el acceso a la educación sexual es volver a la España del tabú y el pecado»

La edil de Igualdad avilesina pone en valor la iniciativa ante las críticas del PP con acusaciones de «contenidos impropios y sectarismo ideológico» en las charlas dirigidas a estudiantes de institutos

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:16

Comenta

El gobierno avilesino ha hecho público un comunicado para defender el Campus Feminista organizado recientemente por la concejalía de Igualdad, ante las críticas del Partido Popular ... con acusaciones de «contenidos impropios y sectarismo ideológico» en las actividades dirigidas a estudiantes de instituto que formaron parte del programa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

