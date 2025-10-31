El gobierno de Avilés lleva hoy a Pleno las ordenanzas fiscales sin la garantía de su aprobación

La ruptura del tripartito el pasado mes de febrero tiene en el Pleno de Avilés de este viernes 31 de octubre, en el que ... se deciden las ordenanzas fiscales del próximo año (impuestos, tasas y precios públicos que pagarán los avilesinos en 2026), su primera prueba de fuego real para concretar el nivel de desencuentro que existe en la izquierda avilesina. Se llega a este día sin que PSOE e IU cuenten con apoyo garantizado para sacar adelante su propuesta. Podemos, hasta hace ocho meses en el gobierno, no ha querido desvelar su intención de voto.

El equipo de gobierno ha aceptado una parte importante de sus propuestas que se han incorporado a las ordenanzas que hoy se votarán en el Pleno. Respecto al texto inicial que plantea una subida en las tarifas para anular las denuncias en la zona azul de 3, 35 a 6 euros, se ha incorporado el planteamiento de Podemos que aumenta a dos horas el tiempo para hacerlo.

En cuanto a los precios de la Fundación Deportiva Municipal, PSOE e IU han asumido la propuesta de los morados para crear bonos para jóvenes hasta 30 años y para mayores de 65 que costarán un 25% menos que los de adulto actuales, es decir, 27,9 euros al mes. En este mismo campo, el gobierno local ha aceptado la propuesta de Vox para que todos los clubes deportivos puedan utilizar las instalaciones municipales de forma gratuita para sus competiciones sin necesidad de tener un convenio firmado con el Ayuntamiento.

La otra propuesta de Podemos que fue aceptada es la de ajustar las bonificaciones del recibo del agua al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en lugar de al IPREM como se venía haciendo.

Y en cuanto a los planteamientos del PP sobre bonificaciones al reciclaje, también han tenido buena acogida en el seno del equipo de gobierno local, pero no podrían entrar en vigor hasta el próximo año con el nuevo contrato de limpieza de la ciudad.

Con todo, el equipo de gobierno ha aceptado la mayor parte de los planteamientos que hizo Podemos sobre las ordenanzas fiscales, sin embargo, en la comisión de Hacienda celebrada previa al Pleno, su voto fue de abstención. Hoy podría variar a afirmativo o mantenerse. Si fuese esto último las ordenanzas fiscales no saldrían adelante ya que se da por seguro el voto en contra del Partido Popular y de Vox, que suman doce concejales frente a los once de PSOE e IU. No obstante, también podría darse otro escenario en el que algunas de las ordenanzas se aprobasen si hubiera abstenciones también en los grupos del PP o de Vox sin el voto afirmativo de Podemos.