El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Habrá un bono joven reducido y otro para mayores de 65 para el uso de los polideportivos. MARIETA

El gobierno de Avilés lleva hoy a Pleno las ordenanzas fiscales sin la garantía de su aprobación

Podemos no ha expresado el sentido de su voto a pesar de que PSOE e IU aceptaron gran parte de sus propuestas

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:39

Comenta

La ruptura del tripartito el pasado mes de febrero tiene en el Pleno de Avilés de este viernes 31 de octubre, en el que ... se deciden las ordenanzas fiscales del próximo año (impuestos, tasas y precios públicos que pagarán los avilesinos en 2026), su primera prueba de fuego real para concretar el nivel de desencuentro que existe en la izquierda avilesina. Se llega a este día sin que PSOE e IU cuenten con apoyo garantizado para sacar adelante su propuesta. Podemos, hasta hace ocho meses en el gobierno, no ha querido desvelar su intención de voto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  8. 8 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  9. 9 Atropellan a una niña en Oviedo
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El gobierno de Avilés lleva hoy a Pleno las ordenanzas fiscales sin la garantía de su aprobación

El gobierno de Avilés lleva hoy a Pleno las ordenanzas fiscales sin la garantía de su aprobación