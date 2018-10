El gobierno local rechaza bajar el IBI pero se abre a bonificar otros impuestos La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, en un Pleno. / MARIETA La concejala de Hacienda estudia algunas propuestas para aplicar rebajas a las viviendas protegidas o a obras y construcciones RUTH ARIAS AVILÉS. Miércoles, 10 octubre 2018, 01:16

Las negociaciones de cara a aprobar las ordenanzas fiscales del año que viene tomaron ayer impulso después de que la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz. Se entrevistase con varios grupos y recibiese propuestas de otros. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos y los ediles no adscritos, socios más probables en este asunto, solicitan insistentemente una bajada del IBI. «Los avilesinos nunca han tenido una reducción de este impuesto, que ha ido creciendo año tras año», argumenta el Partido Popular, que plantea una reducción del tipo para bajar el recibo hasta un 4,02%.

Otros grupos no van tan lejos. Ciudadanos y los no adscritos piden un gesto, una reducción que no llegan a cuantificar. «La rebaja del valor catastral tiene que reflejarse en el recibo», sostiene la concejala Carmen Soberón. Por parte de los no adscritos, Alfonso Araujo sostiene que bajar este impuesto solo depende de la voluntad del gobierno, y el PP considera que hay margen para hacerlo porque el Consistorio «tiene remanente».

El gobierno, en cambio, sigue asegurando que con la congelación del IBI y la rebaja de la plusvalía el Consistorio estaría muy al límite. «Ir más abajo es poner en peligro la estabilidad presupuestaria», sostiene la concejala Raquel Ruiz que, sin embargo, se muestra abierta a estudiar otras propuestas de los diferentes grupos relativas a otros impuestos y que afecten menos, por tanto, a las arcas municipales. No hay que olvidar que el IBI es la principal fuente de recaudación del Ayuntamiento y supone unos ingresos anuales de alrededor de 17 millones de euros.

Ruiz ve con buenos ojos algunos planteamientos de la oposición, que pasan por bonificarl algunos impuestos como del Construcciones, Instalaciones y Obras, el de Actividades Económicas (IAE) o incluso ampliar algún descuento al IBI. Es el caso de las viviendas protegidas, que actualmente gozan de una bonificación del 50% durante los tres primeros años que podría estudiar ampliar. El principal escollo para alcanzar un acuerdo es, pues, el IBI, y el acuerdo es más probable en otras ordenanzas, como reconoce, por ejemplo, Ciudadanos.

Somos y PP

Tanto la formación naranja como los no adscritos y Ganemos mantuvieron ayer sendos encuentros con la concejala de Hacienda, en los que se avanzó en algunos asuntos como las bonificaciones al ICIO o el incremento de las ayudas a los autónomos. Por otra parte, tanto el PP como Somos e Izquierda Unida, estos de manera conjunta, le hicieron llegar sus propuestas por escrito.

En el caso del PP, además de la rebaja del IBI plantean una bonificación del 95% de la plusvalía en casos de fallecimiento del titular y del 50% en el resto de casos, la misma rebaja que quieren aplicar al impuestos de obras en el caso de adecuación de locales para nuevas actividades económicas.

Los populares han puesto sobre la mesa también la posibilidad de bonificar la viñeta en función del distintivo ambiental de los vehículos, y plantean lo mismo para la ORA siempre y cuando quienes la abonen sean ciudadanos de Avilés, además de rebajas en la tasa de terrazas.

Somos, por su parte, acepta la propuesta del IBI del gobierno pero no para todos los inmuebles, y piden un tipo superior para aquellos cuyo valor catastral sea superior al millón de euros. De esta forma calculan que podrá haber una mayor recaudación que permitiría bonificar a los propietarios de inmuebles que deban hacer obras para superar la llamada ITV de los edificios, incrementar las exenciones a las ayudas del servicio de atención a domicilio, el de comedor en los colegios y a las escuelas de 0 a 3.