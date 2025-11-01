El Gobierno condecora a la superviviente avilesina de Mauthausen

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La avilesina María Luisa Ramos fue ayer una de las veinte personas que el Gobierno de España condecoró en un acto, presidido por Pedro Sánchez y celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid, con motivo del día de recuerdo de las víctimas de la guerra civil y el franquismo fijado en la Ley de Memoria Democrática. María Luisa (Avilés, 1927) sufrió con su familia el horror del campo de concentración nazi de Mauthausen y es memoria viva de la lucha por la democracia.