El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

El Gobierno condecora a la superviviente avilesina de Mauthausen

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La avilesina María Luisa Ramos fue ayer una de las veinte personas que el Gobierno de España condecoró en un acto, presidido por Pedro Sánchez y celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid, con motivo del día de recuerdo de las víctimas de la guerra civil y el franquismo fijado en la Ley de Memoria Democrática. María Luisa (Avilés, 1927) sufrió con su familia el horror del campo de concentración nazi de Mauthausen y es memoria viva de la lucha por la democracia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  4. 4 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  5. 5 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  6. 6

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  10. 10 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno condecora a la superviviente avilesina de Mauthausen