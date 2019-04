«El Gobierno ha engañado a los trabajadores, nos va a tener enfrente, Alcoa debe seguir» José Manuel Baltar (CCOO Avilés) y José Manuel Zapico (CCOO Asturias) en la mesa de la asamblea de cuadros de la comarca avilesina. / Marieta El secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, José Manuel Zapico, anuncia un «primero de mayo caliente» en una asamblea con delegados de la comarca de Avilés YOLANDA DE LUIS Avilés Viernes, 26 abril 2019, 11:32

La asamblea general de cuadros y delegados de la comarca de Avilés de Comisiones Obreras que se celebra esta mañana en el salón de actos de la Autoridad Portuaria ha arrancado muy caliente. Y es que el anuncio ayer de que hoy no se aprobará el estatuto para bajar el precio de la electricidad a la gran industria ha enervado a los sindicalistas. El secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, lo dejaba muy claro: «El Gobierno ha faltado a su compromiso y palabra, ha engañado a los trabajadores y nos va a tener enfrente». Cree que Alcoa debe seguir« y que tienen que encontrarse soluciones, incluida la aplicación del artículo 128 de la Constitución, porque «el aluminio es un sector estratégico para España». El secretario comarcal de este sindicato, José Manuel Baltar, ahondó en esta reflexión y dijo que «esperábamos que cumplieran con su compromiso pero han demostrado que solo era una mentira gorda y una traición a los trabajadores».

Zapico arremetió especialmente contra la ministra de Cambio Climático, Teresa Ribera, ya que, en su opinión, «la industria asturiana vive desde el verano pasado un escenario de gran incertidumbre y eso le crea muchos problemas para arrancar inversiones en sus consejos de administración y una industria sin inversión es una industria con planes de cierre».

Ya anuncia que su sindicato no va a «escatimar esfuerzos, porque no nos imaginamos un escenario en una Asturias sin industria, si tratan de destruir puestos de trabajo nos van a tener enfrente». Y añadió que «nosotros no publicamos leyes en el BOE, nosotros hacemos propuestas y nos movilizamos y eso es lo que vamos a hacer».

Comisiones Obreras ya anuncia un «primero de mayo caliente». «Si ya teníamos motivos, desde ayer todavía sumamos uno más porque todos los datos dicen que Asturias está en una situación dramática, somos la única comunidad que aumenta el desempleo, vivimos una sangría demográfica con 54.000 vecinos perdidos en los últimos años», explicó.

Por contra, el sindicato cree que las soluciones tienen que venir por «remar todos en la misma dirección, acabar con el bloqueo por tierra, mar y aire de Asturias, desarrollar el área metropolitana y establecer un modelo de concertación, así como aumentar la partida destinada a I+D+i». El secretario general de Comisiones Obreras reclama un mayor compromiso a los empresarios asturianos, «deben dejar de repartir dividendos y empezar a invertir sin estar pidiendo todo el día a las administraciones». Y también reclama el compromiso de la administración publica para que «asuma su responsabilidad y plante cara a Teresa Ribera, que está condenando a Asturias al desastre con su política». De hecho, en Comisiones Obreras ya se ve que se está produciendo «una reconversión silenciosa en Asturias», como señaló el secretario comarcal, José Manuel Baltar.