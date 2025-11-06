El gobierno local de Avilés confía en que Saint-Gobain acceda al PERTE para su horno La alcaldesa lamenta que la multinacional no lograse los Fondos Europeos de Innovación a pesar «del gran esfuerzo que se hizo»

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Avilés confía en que Saint-Gobain logre la financiación a través de la próxima convocatoria del PERTE para invertir en la construcción del nuevo horno float que necesita la fábrica. Así lo expresó la alcaldesa, Mariví Monteserín, después de que se conociese que la inversión en el float había quedado fuera de los Fondos Europeos de Innovación, donde España recibió seis de las 61 ayudas concedidas en la Unión. El proyecto de nuevo horno float quedó en lista de espera.

Mariví Monteserín recordó que la convocatoria de los Fondos de Innovación «era muy competitiva» y a pesar «del gran esfuerzo realizado, el proyecto quedó en reserva». Ahora, las posibilidades de ayudas públicas se centran en los fondos de descarbonización, vía PERTE, que el Ministerio de Industria debe convocar en el primer semestre del próximo año, aunque aún no hay una fecha cerrada.

«Ahora hay que trabajar en el PERTE de descarbonización», aseguró la regidora, «todo está alineado para que, tanto el Ministerio de Industria, el gobierno de Asturias, el Ayuntamiento, los trabajadores y la ciudad trabajemos en esa dirección porque hay muchas posibilidades de que este horno pueda conseguir esa financiación».

Mientras tanto, los delegados de USO en Saint-Gobain volvieron a reclamar ayer que las fuerzas mayoritarias del comité de empresa (SOMA-UGT y Comisiones Obreras) convoquen una asamblea de fábrica antes del próximo 25 de noviembre para informar de la negociación del convenio colectivo y conocer la opinión de la plantilla. La fecha se ha puesto que es la jornada en la que dirección y sindicatos volverán a reunirse para la negociación del convenio colectivo para la fábrica de Avilés y donde aún no hay avances.

La Corriente Sindical de Izquierdas también se ha manifestado en esta línea, reclamando a los sindicatos mayoritarios que se elabore una plataforma unitaria para la negociación del convenio colectivo ya que, hasta el momento, no se ha elaborado.