El gobierno volverá a intentar aprobar el mes que viene el proyecto Avilés Enseña Al Pleno del pasado jueves no acudió por vacaciones el socialista Balbuena, lo que fue determinante para que Avilés Enseña no saliese adelante / MARIETA La próxima semana comenzará a estudiarse con la Secretaría municipal la fórmula para poder retomar la idea RUTH ARIAS AVILÉS. Sábado, 29 septiembre 2018, 01:41

El gobierno local sufrió el pasado jueves un severo traspiés después de que no haber logrado en el Pleno una mayoría suficiente como para aprobar uno de los proyectos estrella del mandato además de empeño personal de la alcaldesa: la puesta en marcha de un sistema de enseñanza de español para extranjeros. No obstante, los planes de los socialistas pasan por volver a plantear la votación en la próxima sesión ordinaria, la de octubre, aunque la fórmula aún no está clara y tendrá que comenzar a plantearse a partir de la semana que viene, ya que no será posible presentar el mismo contenido después de que este haya sido rechazado.

Monteserín tenía asegurados los votos de su partido, y había logrado sumar además otros seis, los tres del Partido Popular y otros tres de los no adscritos, uno más de los necesarios, pero la ausencia del concejal de Servicios Urbanos, Miguel Ángel Balbuena, por vacaciones, dejaba el asunto más ajustado. La salida de la sala de la edil popular Ana Bretón, poco antes de que se votase el asunto dio la vuelta a la situación y dejó al gobierno en minoría, sin poder alcanzar el número de votos necesarios para poder aprobar la memoria del proyecto, primer paso antes de poder ponerlo en marcha.

Ahora habrá, al menos, un mes de retraso, ya que en el mejor de los casos la memoria no podrá salir adelante hasta finales de octubre. Después de eso será necesario un periodo de información pública en el que podrán presentarse alegaciones, y debería volver a Pleno para su aprobación definitiva, lo que no ocurriría seguramente hasta diciembre.

Se prevé alcanzar los 1.500 alumnos en cinco años y 580.000 euros de ingresos

En el Pleno de octubre, eso sí, el gobierno tiene garantizada, salvo sorpresas de última hora, la presencia de todos sus ediles. De este modo, si consigue mantener los cinco apoyos con los que contó el pasado jueves, podría sacar adelante el proyecto, incluso si la concejala Ana Bretón volviese a ausentarse u ocurriese algo parecido con otro edil.

Pero este no ha sido el único revés que ha sufrido Avilés Enseña, una idea que nació como una fundación en la que estaba previsto y anunciado que se sumasen instituciones educativas como la Universidad de Oviedo y el Instituto Cervantes, además de algunos colaboradores privados como el Banco Sabadell. Representantes de primer nivel de todos ellos acudieron el pasado enero a la feria de turismo de Madrid, Fitur, con la alcaldesa para presentar una iniciativa que se ha visto sensiblemente transformada en las últimas semanas.

Fueron las recomendaciones de los técnicos municipales los que hicieron cambiar de idea y, finalmente, no habrá fundación ni tampoco patronos. La gestión la asumirá directamente el Ayuntamiento a través de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora. Las relaciones con la universidad o el Cervantes, de las que se espera que al menos homologuen los títulos de los cursos que vayan a impartirse en Avilés, se regularán mediante convenios, y aún no está claro cual podrá ser el papel de la entidad financiera, ya que el capital de La Curtidora es íntegramente municipal.

La memoria prevé que el Ayuntamiento aporte a Avilés Enseña 60.000 euros el primer año y 50.000 los siguientes, mientras que un socio privado haría lo propio con otros 20.000. A partir de ahí se cuenta con que los ingresos por los cursos de formación sean suficientes como para cubrir los gastos del servicio, que rondarían los 400.000 euros anuales.

Las previsiones crecientes de alumnos, que en el primer año de funcionamiento alcanzarían los 744 para ir subiendo hasta llegar a los 1.500 en el quinto año de funcionamiento, han sido tachadas de «irreales» por algunos grupos de la oposición, y hacen pensar en unos ingresos de entre 332.000 y 580.000 euros, siempre en ascenso.

No es la única crítica, sino que Somos plantea también que no se ha abordado el proyecto con otras organizaciones de la ciudad que son necesarias para el funcionamiento del proyecto, caso del sector hotelero o el de la enseñanza de idiomas. La idea inicial era la de explorar un nuevo segmento de turismo, el idiomático, y ofrecer no solo un programa formativo, sino complementarlo con actividades de ocio, algo que, de momento, tampoco figura en la memoria.