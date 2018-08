«Voy a dar las gracias y a pedir por los que más lo necesitan» El padre Ángel García. / ALBERTO FERRERAS / EL CORREO Ángel García - Sacerdote El padre Ángel, fundador de Mensajeros de La Paz, será hoy el encargado de realizar la ofrenda a San Agustín durante la homilía en honor al santo EVA FANJUL AVILÉS. Martes, 28 agosto 2018, 00:57

«Entusiasmado» con la idea de volver a Avilés, así se mostraba ayer el padre Ángel García. El fundador y presidente de la organización Mensajeros de La Paz será el encargado de realizar la tradicional ofrenda a San Agustín durante la misa solemne de hoy (12 horas, San Nicolás) en honor al patrón de Avilés.

-¿Qué supone para usted hacer la ofrenda a San Agustín?

-Pues representa para mí un honor y un enorme placer. Además supone la oportunidad de volver a Avilés, algo que me entusiasma. Y además como para todos los asturianos que están fuera, venir a Asturias siempre es un gozada. Esta ocasión es una preciosidad vengo feliz y contento.

-Háblenos un poco del contenido de su oración. ¿Qué va a decirle al santo patrón?

-Bueno, he intentado seguir un poco la línea de mis antecesores en esta hermosa ceremonia y he visto que muchos hacen agradecimientos y peticiones. Así que yo he preparado una oración en la que me muestro agradecido a Dios, a los santos, también a los padres de uno, que tanto han hecho, y por supuesto a San Agustín que es un ejemplo para todos desde muy niños. También hay que agradecer a su madre, Santa Mónica, que le llevó por el buen camino.

-¿Y en la parte de las peticiones?

-Pues ante todas las dificultades y necesidades que hay a nuestro alrededor, tantos acontecimientos que están ocurriendo, voy a pedirle que podamos resolver entre muchos y hacer frente a esas circunstancias. Sobre todo voy a pedirle por las personas más desfavorecidas y más desprotegidas de nuestra sociedad.

-Hace más de ocho meses usted vino a Avilés para celebrar la inauguración de la Fraternidad de Francisco, en la calle Rui Gómez. ¿Cómo se está desarrollando este espacio de acogida?

-Pues lo cierto es que muy bien, es una maravilla el trabajo que realizan los colaboradores. Es un precioso proyecto de intercambio que beneficia a todos, a las personas que acuden como a los que las acogen. Allí van personas en busca de apoyo, de compañía, de fraternidad. Como decimos es un lugar abierto a todos independientemente de su religión, su ideología política, su situación económica o su condición sexual.

-¿Va a hacer alguna otra visita estos días en Asturias?

-Pues sí. Después de estar en Avilés, el miércoles vamos a hacer una peregrinación a Covadonga con personas sin hogar. De hecho, son unas cien personas entre voluntarios y personas sin techo que van a venir desde Madrid en autocares. En concreto, saldrán desde la parroquia de San Antón. En Covadonga participaremos en el primer día de la novena de la Santina y visitaremos el santuario. Luego tenemos pensado hacer alguna excursión para que todas estas personas disfruten de las maravillosas playas de Asturias, haga buen tiempo o malo, eso no nos importa, disfrutaremos mucho.