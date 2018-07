Gran despliegue policial y alarma de los vecinos Bloque de viviendas en el que se produjeron los hechos. / BREGÓN Domingo, 29 julio 2018, 02:02

El amplio despliegue policial turbó la habitual tranquilidad de Coto Carcedo, una urbanización residencial en la que viven unos mil habitantes situada en el límite con Castrillón, en una zona alta con excelentes vistas hacia Salinas. Policía Local, Guardia Civil, ambulancia... Estaba claro que algo sucedía, pero no se sabía qué. Cuando el vecindario fue poco a poco enterándose los comentarios se dispararon. Según distintos testimonios la pareja llevaba unos seis años residiendo en la urbanización, y aunque no había trascendido ninguna discusión o altercado en público algunos aseguraron que era evidente que la relación sentimental no marchaba por buen camino. Otros sospechaban que la mujer ya había presentado anteriormente alguna denuncia por malos tratos, extremo que no ha sido confirmado por la Guardia Civil ni por la Policía Nacional.