Todo gratis en La Magdalena La presidenta Mónica Huerta, en primer término, con los manuales del banco de libros. / LVA El trabajo conjunto de la dirección del instituto y el AMPA consigue, por primera vez, entregar libros también en Bachillerato C. R. AVILÉS. Jueves, 3 octubre 2019, 01:41

Era una antigua ambición que a muchos parecía utópica y que el instituto de Educación Secundaria de La Magdalena ha hecho realidad en este curso 2019/2020: la gratuidad total de los libros de texto entre el alumnado apuntado a la iniciativa, tanto de secundaria como de bachillerato. El hito se ha conseguido gracias al trabajo conjunto de la dirección del centro y de la Asociación de Madres y Padres (AMPA), cuya experiencia en la gestión del banco de libros ha resultado determinante. Solo han tenido que comprar el manual de inglés, pero «el horizonte es la gratuidad total», para ello habrá que seguir convenciendo a los alumnos de cuidarlos bien y, en el caso del inglés, de realizar los ejercicios en una libreta. En este curso se han entregado 1.420 libros de secundaria y 250 de bachiller a los 390 estudiantes del centro.

«Hacemos mucha tutoría. Les pedimos que forren los libros y que no los subrayen para que en el curso siguiente puedan servir a otro compañero. Hace años parecía imposible que pudiéramos atender a todo el ciclo de secundaria y este año hemos iniciado la gratuidad en bachillerato gracias a la inestimable ayuda del AMPA», reconoce Oswaldo López, director del IES de La Magdalena.

Mónica Huerta y Noelia Lara son la presidenta y tesorera, respectivamente, de una asociación que tiene perfeccionado un sistema que, no obstante, exige un gran trabajo. «Pero merece la pena porque los libros son un desembolso muy importante para las familias. El más barato en bachillerato son casi cuarenta euros. Por suerte en este instituto son pocos los profesores que trabajan con ellos», aseguran. «Sí, son varias las variables que han permitido que este año los libros gratuitos hayan llegado prácticamente a todo el alumnado, aparte de esa concienciación sobre el buen trato a los manuales y la buena sintonía con el AMPA, tenemos muchos profesores que tiran de apuntes», reconoce el director. En lo que aún tienen que esforzarse aún es en llegar a todas las familias «porque muchas tendrían derecho a beca y no lo solicitan».

Aunque la mayoría de los libros de texto son de segunda mano, en muchas ocasiones tienen que reponer alguno. Eso se hace con los fondos del AMPA y con el dinero que la Educación entrega a la dirección del instituto, que supone 105 euros por alumno al que se le haya concedido la beca. El temor, ahora, pasa por una 'jugarreta' de las editoriales. «Esperemos que no cambien los libros», confía el director.

«Antes teníamos dos bancos diferentes, pero nos unimos hace tres años y desde entonces tomamos decisiones consensuadas», lo que permite una eficiencia en el gasto de los fondos que repercute en beneficio de toda la comunidad educativa porque, con el dinero sobrante, el AMPA organiza un sinfín de actividades. Entre otras, unas charlas sobre ciberacoso, acoso, drogas, ludopatía y violencia de género que les han valido un premio de la Policía Nacional.

Ayer, en la celebración del patrón del cuerpo, los Santos Ángeles Custodios, estuvieron Mónica Huerta y Noelia Lara recogiendo el reconocimiento por una labor de concienciación complementaria al Plan Director que lleva a cabo la Policía Nacional. «Creemos que es muy importante que no se vea al policía como el que me quita el porro, sino como el que me ayuda si tengo un problema», afirman.