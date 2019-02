El grupo estadounidense Travers Brothership abre el viernes el ciclo Factoría Sound

Travers Brothership abrirá el próximo viernes, día 8, el nuevo ciclo de Factoría Sound, en la Factoría Cultural. La del grupo de Ashville (Carolina del Norte) será la primera de las tres actuaciones que tendrán lugar entre febrero y marzo. El concierto comenzará a las 21 horas y el precio de la entrada es de 10 euros anticipada y 12 en taquilla.

Travers Brothership actúa por primera vez en Europa en este 2019 con su último trabajo, 'Let the World Decide', bajo el brazo. En él navegan sobre ritmos clásicos de la música popular norteamericana, del soul al funk, del rythm and blues al jam, sin perder en ningún instante su esencia rock.

Travers Brothership está formada por los hermanos gemelos Eric y Kyle Travers junto a Ian McIsaac. En 2014 se les sumó Josh Clark, y en 2016 finalizaron la grabación de su primer disco de estudio, 'A Way to Survive', un éxito de crítica y la explosión de su carrera por Estados Unidos. En 'Let the World Decide' suenan ecos de Motown, también del primer rock británico de los años 60 del pasado siglo.