El grupo de rock sueco Kamchatka ofrece el sábado un concierto en la Factoría Cultural

El grupo de rock sueco Kamchatka actuará el sábado en la Factoría Cultural. Incluido en el ciclo Factoría Sound, el concierto, el primero que ofrece en Asturias, está programado para las nueve de la noche. Las entradas cuestan diez euros en venta anticipada y doce el mismo día concierto.

Integrado por Thomas Andersson (guitarras y voz), Tobias Standvik (batería) y Per Wiberg, ex teclista de Opeth, Spiritual Beggars y Candlemass (bajo y voz), Kamchatka se nutre del blues rock de finales de los años sesenta y principios de los setenta del pasado siglo, con elementos del hard-rock, blues-rock, stoner rock y psychodelic rock. En Avilés presentará su último largo, 'Long Road Made Of Gold', el sexto en su trayectoria. En él, perfeccionan su sonido, con aires soul y blues.

Será el segundo concierto de una minigira por España que se iniciará la víspera en Madrid. Tras Avilés, continuará en Cangas del Morrazo (Pontevedra), Maliaño (Cantabria), Bilbao y Barcelona.