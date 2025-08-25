La antigua guardería 'Los 7 Enanitos' de Avilés afronta su rehabilitación después de dos décadas de abandono

El 30 de junio del año 2003 cerraba sus puertas para siempre la guardería 'Los 7 Enanitos' de la calle Palacio Valdés de Avilés ... . Desde entonces las aulas de esa pintoresca casita con aspecto de cuento de hadas nunca más volvieron a escuchar las risas y los juegos de los alumnos, y el edifico cayó en un estado de abandono y deterioro que en las dos últimas décadas lo ha llevado al borde del colapso.

El Ayuntamiento de Avilés afronta ahora un ambicioso proyecto de rehabilitación que convertirá la antigua guardería en un nuevo Centro de Atención Diurna Intergeneracional, pero la tarea de restauración del inmueble y la parcela será todo un reto porque el estado de degradación y de ruina del edificio es muy elevado.

El proyecto contempla conservar el edificio original y construir otro anexo en la parte trasera. Sin embargo, será necesario vaciar por completo los espacios interiores porque el paso de los años y el vandalismo los han convertido en un amasijo de ruinas. Prácticamente no hay suelo en ninguna de las estancias interiores, las ventanas están rotas en su mayoría y buena parte del techo también se ha hundido, por lo que será necesario reconstruirlo por completo.

En estos momentos sería imposible acceder al edificio con seguridad. La puerta principal que da a la calle Palacio Valdés está rota y bloqueada por maderas quebradas, pero además apenas hay un suelo que pisar. El recibidor es de lo poco que se conserva, pero las aulas y espacios principales se han hundido por completo y la madera está totalmente podrida y degradada.

El patio trasero presenta una situación similar. El espacio donde antaño jugaron los niños ahora está lleno de maleza y de escombros que se han ido amontonando con el paso de los años. Lo único que se ha cuidado desde que el Ayuntamiento de Avilés es propietario del terreno son las zonas ajardinadas, que se desbrozan habitualmente.

Cabe recordar que 'Los 7 Enanitos' comenzó su andadura como guardería en el curso 1978/78 y en los casi veinticinco años en los que estuvo en funcionamiento se estima que pasaron por sus aulas unos 1.500 alumnos. El centro educativo infantil cerró sus puertas en junio de 2003 y lo hizo dejando sin empleo a tres profesoras y a cerca de sesenta familias sin plaza.

Un futuro esperanzador

La historia del edificio en los últimos veinte años es para olvidar, pero el futuro de la parcela es esperanzador porque en los próximos años acogerá un nuevo Centro de Atención Diurna Intergeneracional. El Ayuntamiento de Avilés acaba de sacar a licitación el contrato para la ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación del edificio, un proyecto que contempla una inversión de 1,8 millones y tiene un plazo de ejecución de un año. Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de septiembre para presentar sus ofertas.

El nuevo centro conservará su fachada original y a él se unirá un nuevo edificio anexo en la parte trasera y zonas ajardinadas destinadas a terapias para personas mayores en situación de fragilidad o riesgo de dependencia. Atendiendo a las necesidades del proyecto el edificio se dividirá en dos zonas funcionales, conectadas y relacionadas por diversas zonas y servicios comunes.