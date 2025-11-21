«La Guerra Civil es el hito histórico más importante de España desde los Reyes Católicos»

Franco y, el franquismo, la reflexión sobre la democracia y sus enemigos son elementos centrales en la reflexión de Andrés Lima que ayer jueves ... participó en una edición especial de 'Palabra' ya que la compartió junto con Albert Boronat y Juan Cavestany, también coautores, junto con Juan Mayorga, de '1936' para desvelar, moderados por la periodista Machús Osinaga, un proceso de investigación teatral que ha desembocado en una obra de más de tres horas de duración y que durante este fin de semana será uno de los acontecimientos culturales del año en la ciudad.

Así, ayer jueves hubo una sesión matinal para alumnos de Bachiller y desde hoy viernes, 21 de noviembre, y hasta el próximo domingo se representará tres veces en el auditorio del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, con todas las entradas vendidas. «Es algo muy bonito. Es reconfortante», aseguró Andrés Lima que reconoció el prestigio de Avilés en el mundo teatral en el norte de España.

Un intenso fin de semana que comienza, casualmente, el día en que se cumplen cincuenta años de la muerte del dictador. Andrés Lima considera que la figura de Francisco Franco aún es interesante porque la Guerra Civil «es el acontecimiento histórico más importante de España desde los Reyes Católicos. Franco es el que vence e instaura una dictadura durante cuarenta años a diferencia de los demás líderes de la ultraderecha de ese momento». Lima destaca que Franco «marcó nuestras vida, mayoritariamente para mal». También considera que no se encuentra suficientemente estudiada ni se ha divulgado demasiado. «Eso hace que los jóvenes piensen que el lema 'con Franco vivíamos mejor' puede llegar a ser cierto», apuntó.

El proceso creativo

La mesa redonda de ayer sirvió para destripar un proceso creativo donde hay muchas más colaboraciones que los cuatro autores que firman el texto, destacó Andrés Lima. Pero recurrieron a archivos historiográficos, documentos reales y diferentes historiadores. De esa manera detrás de '1936' se encuentra una pléyade de colaboradores donde aparece los generales Franco y Mola, los textos del pueblo de Madrid durante su defensa, Paul Preston, Francisco Espinosa, Ángel Viñas, Julián Casanova, Tania Balló o Verónica Serrada... Un trabajo complejo donde las colaboraciones de los cuatro y un trabajo donde Andrés Lima ejerció como un 'primus inter pares' a la hora de elaborar el texto final.

El intenso trabajo le sirvió para descubrir aspectos de la Guerra Civil y esos años que desconocía, como «la Masacre de Badajoz o la Desbandá; las diferencias entre la guerra en las trincheras y los despachos; el carácter privado de Franco y sus generales africanistas o la figura de Azaña como intelectual».

Andrés Lima explicó que, a pesar de las duración de '1936' (cerca de cuatro horas) debió apartar episodios «que no consideraba esenciales para esta historia, pero que con el tiempo le gustará revisar». Uno es el papel del Partido Comunista, tanto el de España como el Soviético y la Revolución de Asturias «como predecesor de un montón de cosas». Lima apunta que «la idea de la comuna de Asturias es muy importante, pero también la represión dirigida por Franco y Yagüe, que fue un campo de pruebas para la Guerra Civil española».

La mirada sobre esos años invita a la reflexión sobre la actualidad, habida cuenta de la existencia de un debate político donde predominan los extremos. En esa línea, Lima considera que «en cualquier país democrático es normal el debate y que existan diferentes posiciones».

Lima encuentra un factor diferencial entre la Guerra Civil y la actualidad, como fue «el poco respeto a la democracia que había entonces y el auge de los fascismos». Además, el autor recuerda que «el intento de golpe de Estado auspiciado por la oligarquía que quería recuperar su poder también marca la diferencia», una opción que, en la actualidad, no ve posible.

También reflexionó sobre «como en la actualidad la ascensión de las derechas es mediante el voto, es una diferencia con 1936. Es algo perverso: gente que en sus principios tenga acabar con la democracia la utilice. Lo que me parece más surrealista es que el ciudadano sea el que lo vote». No oculta su preocupación por el «ascenso de la ultraderecha».

Lima también esbozó posibles proyectos en el futuro. «Hay muchos temas. El mundo que estamos construyendo tiene otra obra», apuntó. Entre las posibles proyectos se encuentra abordar las líneas que unen el auge de los fascismos en la década de los 20 y 30 del pasado siglo con el crecimiento «de la ultraderecha en la actualidad con el apoyo de las redes sociales e Internet».

Recordó que la idea inicial era crear un tríptico que comenzase con la Segunda República, abordarse la Guerra Civil y se cerrase con el franquismo.