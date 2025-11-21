El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El primero de los cuatro pases de '1936' fue ayer una función para escolares. JUAN CARLOS ROMÁN

«La Guerra Civil es el hito histórico más importante de España desde los Reyes Católicos»

Andrés Lima desvela detalles de la creación de '1936' y reflexiona sobre la actualidad y el conflicto fratricida en el Centro Niemeyer

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Franco y, el franquismo, la reflexión sobre la democracia y sus enemigos son elementos centrales en la reflexión de Andrés Lima que ayer jueves ... participó en una edición especial de 'Palabra' ya que la compartió junto con Albert Boronat y Juan Cavestany, también coautores, junto con Juan Mayorga, de '1936' para desvelar, moderados por la periodista Machús Osinaga, un proceso de investigación teatral que ha desembocado en una obra de más de tres horas de duración y que durante este fin de semana será uno de los acontecimientos culturales del año en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  5. 5 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  6. 6 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  7. 7 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  8. 8 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  9. 9 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  10. 10 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La Guerra Civil es el hito histórico más importante de España desde los Reyes Católicos»

«La Guerra Civil es el hito histórico más importante de España desde los Reyes Católicos»