El guerrero del atletismo popular Manu Guerreiro contempla el Parque de Ferrera, uno de sus lugares habituales de entrenamiento. / O. ANTUÑA Domingo, 8 septiembre 2019, 02:03

Manuel Guerreiro Nuevo (Oviedo, 1983) celebrará su 36 cumpleaños el próximo domingo 29 en Berlín corriendo su tercer y último maratón. Solo calzarse las zapatillas y recorrer los 42,2 kilómetros de la prueba será como vivir una auténtica fiesta el mismo día de su cumpleaños. Porque correr es lo que más le gusta a este emblemático atleta popular junto con dar clase, viajar y escuchar a Antonio Vega.

Manu, Lolo, Manolo, Manuel, Guerreiro o 'rizos', solo alguno de los nombres y apelativos por los que responde, y es un buen corredor por mucho que él intente quitarse méritos y atención. Algo lógico en alguien de natural tímido que, no obstante, está acostumbrado a subir la calle de La Cámara a toda pastilla con cientos de avilesinos aclamándole cada 31 de diciembre. La San Silvestre, la carrera popular por excelencia, entrañable para la mayoría de los atletas, es su prueba. Mejor dicho, ha sido su prueba. Porque la savia joven viene apretando fuerte y desplazando alguno de los nombres de los corredores más queridos por el público. Y Manu ocupa un lugar destacado entre ellos porque se sea o no corredor, se le conozca personalmente o no, despierta simpatías. Por su sonrisa, de la que se infiere un carácter sencillo y afable, y también por esos rizos rebeldes que suben y bajan en armónico compás con cada una de sus zancadas y solo mantenidos a raya gracias a un turbante.

Cinco veces ha ganado la San Silvestre avilesina (2005, 2007, 2013, 2014 y 2015), pero ahora se ha hecho fuerte en la larga distancia. Suma tres victorias en la Ruta Imperial Carlos I entre Tazones y Villaviciosa, en los 10 kilómetros del Grupo (Gijón), en la media de Avilés y en un sinfín de carreras por toda Asturias. Difícil imaginar que comenzó a correr por aburrimiento tras haberse iniciado en el mundo deportivo con el baloncesto. Y de alero.

Pues sí, este vecino de Llaranes (lo de nacer en Oviedo fue circunstancial), que fue hijo único hasta los diez años, se encontró al empezar el instituto que no tenía posibilidad de continuar con el baloncesto como actividad extraescolar. Cierto es que entonces se estaba creando el Avilés Sur, pero Manu era cortado y no conocía a nadie por allí. Así que comenzó a correr por el barrio. Lo hacía con tanta constancia que un familiar se ofreció a hablar con un entrenador de la Atlética Avilesina que le invitó a hacer una prueba y lo incluyó en uno de sus grupos. Desde entonces, y salvo un parón de unos dos años durante la etapa universitaria, Guerreiro siempre ha estado ahí, federado y corriendo con algún club, aunque siempre ha tenido claro que correr es una afición y, de hecho, ni siquiera contempló estudiar Educación Física. A él lo que le llamaba la atención era la Geografía, sin embargo en su casa lo convencieron (¿obligaron?) de estudiar Económicas. Lo hizo a regañadientes y se agobió porque aquello no le gustaba. A falta de tres asignaturas para terminar la carrera, que finalmente concluyó, planteó de nuevo su interés por estudiar Geografía y entonces sí obtuvo el visto bueno.

Fue un cambio como de la noche al día. Descubrió que la carrera le gustaba e interesaba aún mucho más de lo que creía, la misma sensación que experimentó cuando se estrenó como profesor. Descubrió y confirmó su vocación docente, a pesar de que como advierte a sus alumnos el primer día de clase, es nervioso, habla rápido y se traba. Está claro que al marketing no se habría podido dedicar.

Terminar Geografía y convertirse en profesor no una transición rápida. Antes tuvo otros trabajos que nada tenían que ver. Pero una amiga de la madre, que también es profesora, le habló de una 'bolsa extraordinaria' nueva que se creó hace unos años para profesorado interino especializado en Económicas. Se apuntó sin esperanza e incluso cuando lo llamaron valoró si dejar el trabajo a media jornada de vendedor de trajes de electroestimulación muscular que entonces tenía. Entró en el Instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca y después ha pasado por tres centros de Gijón ya como profesor de Geografía. Este año se estrena en Ribadesella.

Las oposiciones se le resisten algo más que las carreras, quizás porque no les dedica tanto tiempo como a entrenar un maratón. De hecho, este año ha dejado ya de solicitar media jornada porque se conoce muy bien y sabe que no la aprovechará para lo que debería. Tal vez tenga que empezar a sonar de fondo 'La chica de ayer', canción que le motiva especialmente en los sprints, y se pongan también las pilas en esa recta final hacia un puesto de trabajo estable.