«Aunque seamos guisanderas no nos quedamos en el pasado, evolucionamos» De izquierda a derecha, Herminia Nuevo, Isabel Alonso, Lola Sánchez y Ramona Menéndez, ayer, en el Aula de Cultura de LA VOZ. / O. ANTUÑA Las representantes de la comarca comparten una cocina «sin secretos», cargada de sabor y de tradición en el Aula de Cultura de LA VOZ C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 18 octubre 2019, 02:31

Tiempo, dedicación y producto. Son los tres pilares de la cocina de siempre y la Biblia para las guisanderas de Asturias que si bien ayer aseguraron no guardarse ningún secreto, sí se les reconoció una mano especial para la cocina. Fue la observación de un asistente a la presentación del libro 'Recetas de las guisanderas de Asturias' en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS a cargo de las representantes de este selecto club en la comarca, Isabel Alonso (La Tenada), Herminia Nuevo (Casa Nuevo), Ramona Menéndez (Casa Belarmino) y Lola Sánchez (Yumay).

Una conversación con el público guiada por la coordinadora del Aula, Mercedes de Soignie, que tocó la memoria y bases de la cocina tradicional, la formación e innovación, la forma de trabajar e incluso las alergias, intolerancias y enfermedades de los comensales. «Lo de la sal es complicado», reconocieron. Pero si algo quedó claro fue la pasión por su trabajo, su compromiso con la tradición, su apuesta por el producto de proximidad y su generosidad. En su segundo libro, que ya va por la segunda edición, regalan algunas de las recetas más representativas de su casa. «Sin secretos» porque, como respondieron a otra interpelación de los asistentes, «eso es marketing, pero aquí es todo muy corriente». «Yo estaría orgullosa de que mis recetas se pudieran hacer en casa, aunque eso signifique que no vengan a mi negocio», afirmó Lola Sánchez.

De hecho, 'Recetas de las guisanderas de Asturias' no pretende enseñar a cocinar a nadie, sino «simplemente, que no se olviden estas recetas antiguas, de cuchara» que las cuatro aprendieron en casa. En el caso de la jefa de los fogones del Yumay, de su madre y de su suegra. Murciana de nacimiento, asturiana de adopción y formada como administrativa, aprendió la cocina regional de su suegra. «Recuerdo a mi suegra pelando patatas a una velocidad tremenda y con mondos muy 'fininos'. Y del arroz con leche siempre me decía que lo removiera hacia la derecha. Cuando lo hago, siempre me acuerdo de ella», confesó. Por cierto, que las cuatro alimentan este postre con mantequilla «porque la leche de brick no es como la de antes, que la teníamos de casa y tenía su propia nata», explicó Herminia Nuevo.

Ella se crió entre fogones. Sus recuerdos de niñez son olores y sabores, al igual que los de Ramona Menéndez, que tiene grabada también la matanza. «Cuando se hacía, se seguían todas las pautas que ellas estipulaban». Un conocimiento heredado e inoculado en el que «creemos», tal como afirmó Isabel Alonso, que también confesó que «nos gusta que nos digan que rico está o que les recuerda la comida de mi abuela». Aviso a comensales.

Había una curiosidad especial del público, que tampoco estuvo especialmente inquisitivo, por conocer los entresijos de las recetas. Pero ellas insistieron: su cocina no tiene trucos y los ingredientes tampoco son exóticos. Son productos de cercanía en un reconocimiento a la calidad de los mismos y una forma de contribuir con los negocios locales. Por no usar, ni siquiera usan robots. «Prefiero picar con el cuchillo», resumió la jefa de La Tenada.

Fue Ramona Menéndez quien enarboló la bandera de la innovación: «Aunque seamos guisanderas, no nos quedamos en el pasado y evolucionamos». Una idea que rescató un par de veces a propósito tanto de la actualización o reconversión de las recetas heredadas (pesar y medir los ingredientes en lugar de usar una taza o una cuchara como sus antecesoras) como de la conservación y elaboración de ingredientes y platos. También fue ella la que subrayó la importancia de la formación en unas casas de comida que, ante todo, son un negocio. «Tienen que saber sala, cocina y gestión», recomendó.

No obstante, ninguna de ellas ve a la siguiente generación tomando el testigo. Aunque tampoco entraba en los planes de Herminia Nuevo y ahí está, junto con su hermana, al frente de Casa Nuevo. Ramona sí advierte destreza e interés en el pequeño, de quince años, y mucho «orgullo» cuando le pide su colaboración, aunque hoy por hoy solo los hijos de Isabel Alonso están con ella en el negocio, aunque «a mí me queda mucha cuerda todavía».