«Si hablamos de cloacas políticas, la realidad supera a la ficción» El actor José Luis García-Pérez. / CONCHA BARRIGÓS José Luis García-Pérez | Actor y coproductor de la obra de teatro 'El Mago' Representa este viernes en el Teatro Palacio Valdés la obra de Juan Mayorga que define como «una metáfora importante sobre la vida» SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Viernes, 26 abril 2019, 01:09

Actor polifacético, José Luis García-Pérez visita el Teatro Palacio Valdés con la obra 'El Mago', que coproduce y que está dirigida por Juan Mayorga. Entre sesiones teatrales aparece en dos series de televisión de tirada nacional e intenta conciliar con el cuidado de su bebé recién nacido.

-En 'El Mago' representa el papel de Víctor, uno de los protagonistas, ¿qué me puede decir de él?

-La función habla de diferentes temáticas pero fundamentalmente de la libertad. Dentro de eso mi personajes es el que no acaba de entender ese concepto, cree que es todo lo contrario. Se trata de una metáfora importante sobre la vida misma.

-Se tipifica como comedia, ¿lo es?

-Lo que es seguro es que se van a reír. Eso sí, el espectador se va a casa pensando de qué se estaba riendo. Soy de los que cree firmemente que la comedia puede ser tan profunda como el mejor drama jamás escrito. El teatro debe ir más allá del entretenimiento, es la llave para recapacitar porque tiene mucho trasfondo.

-¿Qué le llevó a la coproducción de la obra?

-Llevo coproduciendo obras de teatro desde que termine la carrera. En estos trabajos está mi voz, si pudiera producir en otros formatos también lo haría. No se trata solo de ser el altavoz de otras historias, también de la mía propia.

-¿Cómo compagina la gira teatral con las series de televisión en las que participa?

-Coinciden en pantalla pero los trabajos televisivos se han grabado antes. Sí me coincidieron los ensayos de 'El Mago' con la serie el Hospital Valle Norte y lo logras echando horas. No me quejo, disfruto de mi trabajo, mucho. Soy un privilegiado que puede vivir de ello.

-Acaba de ser padre, ¿cómo concilia un actor tan atareado?

-Es imposible conciliar con estos horarios. Las grabaciones de televisión suelen durar unas diez horas y el teatro es por la noche. Hablar de conciliación en esta profesión es cuanto menos complicado, si cuando tienes un bebé se habla de poco dormir, cuando lo juntas con este trabajo es el no va más.

-¿Qué le ofrece el teatro que no le da la televisión?

-La tele es inmediatez, rapidez en el mejor y peor sentido de la palabra pero es maravillosa para mi. El teatro en cambio te da el público. La energía que se crea entre tú en el escenario y el público es inigualable.

-Se habla mucho estos días de las cloacas de la política, usted representa en 'Secretos de Estado' a un expolítico capaz de hacer todo, ¿ve similitudes entre ambos casos?

-Cuando hablamos de cloacas, la realidad supera ampliamente la ficción. Cuando te pones a escribir un guión e ideas una trama esa ya ha ocurrido en la realidad. Mi personaje me gustó desde el principio, es obsesivo y contradictorio. Lo que calla me parece muy interesante.

-¿Ha tomado como referencia a algún político español para preparar el papel?

-La serie no está basada en ningún gobierno en concreto, pero si en España. Ningún político está a la altura del papel de Gutiérrez Casas, mi personaje. Me reafirmo en ello después de ver el debate de los candidatos.

De la política al hospital

-Al cambiar de cadena le vemos con bata blanca en un hospital, ¿cómo es ese papel?

-Es un personaje pasional que no puede evitar hacer lo que hace. Héctor es así, va por delante su pasión y sus sentimientos. Detrás de la bata blanca vemos una capa de superhéroe pero también hay miedos y dudas y sus aciertos. Gracias a él he empatizado mucho más con la rama sanitaria.

-¿Aprende de cada personaje?

-Todos los papeles me aportan algo como persona porque me mimetizo con ellos para prepararlos. Cada uno te hace escarbar en tus propias cosas y eso es sano. Salir de la zona de confort es bueno para la mente de cualquiera.

-Últimamente está atareado, ¿sigue haciendo casting?

-Todos los días. No siempre se tiene la suerte de tener a alguien que te elige a dedo. Estamos en una profesión que te pone a prueba constantemente. Unas veces te cogen y otras no. En realidad vas con el no por delante.