Hackea el móvil de su mujer en Avilés durante el proceso de divorcio El hombre, que será juzgado el lunes en Avilés, padece un cuadro psicótico agudo Viernes, 18 enero 2019

Un hombre está acusado de hackear la aplicación de WhatsApp de su mujer, con la que estaba en trámites de divorcio. Será juzgado el lunes en Avilés y la Fiscalía pide para él un año de prisión por un delito contra la intimidad.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en fecha que no consta pero en todo caso antes del 11 de marzo de 2017, ordenó «hackear» el teléfono de su ex mujer, con la que se encontraba por esa fecha en trámite de disolución de la sociedad de gananciales. Así, la mujer recibió el 11 de marzo de 2017 un mensaje del número de teléfono … en el que se le decía que su ex marido había mandado «hackear» su aplicación de WhastsApp. Recibió también capturas de pantalla con conversaciones y un recibo de un dinero enviado por el acusado a Perú por 300 euros para ese fin. Posteriormente recibió dos audios, uno de 06.39 segundos y otro de 6:13, en los que reconoció la voz de su marido y donde parecía tener algún problema con el envío del dinero.

El acusado padece una enfermedad de cuadro psicótico agudo, sin que al tiempo de los hechos se pudiera deducir, conforme al informe médico forense, que presentase un brote de delirio.

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito contra la intimidad y solicita que se condene al acusado a la pena de 1 año de prisión, inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.