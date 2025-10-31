Halloween impone su ley en Avilés con México en escena Las celebraciones se multiplican en una festividad que ya está fuera de toda duda y a la que se une el folclore del Día de Muertos

Cristina Del Río Avilés Viernes, 31 de octubre 2025, 08:44

Calaveras, telas de araña, fantasmas, esqueletos, murciélagos, vampiros, brujas y gatos negros se han multiplicado estos últimos días por escaparates y negocios varios que no se resisten a sumarse a una celebración de corta duración, pero que se vive intensamente. Son los menores de edad, y más en concreto los niños, quienes disfrutan especialmente un Halloween que explota la vertiente más lúdica y menos religiosa del Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos para los mexicanos, que también reivindican en Avilés su alegre y colorista forma de recordar a sus difuntos en estos días. Lo hacen de la mano de Erika Solís García, mexicana asentada en Illas, que ha venido ensayando estos días atrás con sus alumnas Mariela y Frida, también mexicanas, unos bailes propios de esta festividad que ya han podido llevar a una residencia geriátrica La Dehesa DomusVi, en Gijón, junto a un taller de canto en el que trabajaron 'La Llorona', en versión de Ángel Aguilar.

Erika Solís llegó hace cuatro años a Illas y, a pesar de encontrarse muy a gusto desde el principio, quería sentirse un poco más cerca de sus raíces y de su cultura. Eso fue lo que la impulsó a poner en marcha la escuela 'Bailamos', en la que imparte baile en general, pero sobre todo zumba y folclore mexicano. Sus dos primeras alumnas fueron compatriotas y con ellas muestra en Asturias la forma que tienen los mexicanos de recordar a sus difuntos. «Nuestro folclore es muy colorista, pero en el Día de los Muertos rendimos homenajes a los seres queridos que ya nos están, lo que nos permite sentir que están cerca de nosotros», señala Erika Solís.

Es habitual verlas ensayar los domingos en el kiosko de la música del Parque de El Muelle y, cuando hace mucho viento o llueve, en la Antigua Pescadería Municipal. Son muchos los curiosos que se paran a verlas y ellas se muestran encantadas de transmitir un poquito de su cultura.

Precisamente el característico maquillaje de La Catrina, que tiene su origen en la obra de arte 'La Calavera Garbancera', de José Guadalupe Posada, es uno de los más escogidos por los adultos que disfrutan Halloween en fiestas privadas.

Quizás se vea alguna en el fiestón que ha preparado la Comisión de Festejos de Llaranes en la Plaza Mayor, con concurso y desfile a partir de las 18.45 horas. En el Espacio Joven (Edificio Fuero), de 17 a 20 horas, los mayores de 14 años podrán participar en diferentes juegos de mesa, pero también habrá disfraces y picoteo. El pase por la pasarela para destacar a los más originales está previsto a las 20 horas.

Los colegios tampoco serán ajenos hoy a esta celebración, aunque algunos centros como la Escuela Infantil de La Toba se adelantaron. Esta ya festejó con todos sus escolares 'Samaín', que es la denominación celta de este día que se ha venido reivindicando desde que Halloween desembarcó con fuerza a este lado del Atlántico. Los pequeños realizaron algunas manualidades.