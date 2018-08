«Desfilar en biquini me da mucha vergüenza»

Sara Laso Caldevilla (Avilés, 2000) está radiante. Tras quedar tercera en Miss Cosmos Asturias el año pasado, el jueves se proclamó Miss Turismo Asturias y como tal representará a la región en el certamen nacional que se celebrará el próximo 27 de octubre en Palma de Mallorca. Avalada también por las bandas Miss Cabello Bonito y Miss Top Model, Sara tiene una larga experiencia desfilando en pasarelas a pesar de su juventud. Su 1,77 metros de estatura y sus medidas 86-63-91 (que tiene que mirar en el teléfono móvil porque no las recuerda) la han ayudado a subirse a una tras otra desde que el peluquero Agustín Hernández le ofreció la posibilidad de desfilar en una organizada por él.

«Me encantó la experiencia», resume una risueña Sara que aclara que la moda «es un hobby». «Tengo muy claro que quiero vivir de mi trabajo. Quiero ser guardia civil, pero como antes salen oposiciones a la Policía Local las voy a preparar», explica. El 'problema' es que su nuevo título de belleza le va a trastocar levemente los planes. O, al menos, en eso confía ella, en que sea solo los altere un poco. «Estoy matriculada en una academia y empiezo en septiembre. Igual pierdo una semana...», aventura.

Con dieciocho años y recién terminado el bachillerato en el Instituto Virgen de la Luz, Sara Laso empieza una nueva etapa en su vida. Aunque tiene muy claro que no va a abandonar los estudios, confía en que el certamen nacional pueda abrirle nuevas puertas en el mundo de la moda. «Noté mucho haber desfilado en la Pasarela Campoamor», dice. No solo fue en la que el diseñador Hannibal Laguna le aconsejó retirarse el flequillo sino que le brindó la oportunidad de darse a conocer y ser llamada para otros desfiles. «Es bastante difícil enterarte de estas oportunidades si, como yo, vas por libre sin estar en una agencia de modelos», explica. Respecto al flequillo, no le supuso ningún esfuerzo dejarlo atrás más allá de dejarlo crecer. Aunque ahora que compara fotos del antes y el después, sabe que el diseñador le dio un buen consejo.

Por lo demás, Sara es como cualquier joven de su edad. Le gusta el deporte, hasta ahora ha jugado el baloncesto en el Avilés Sur, le gusta dibujar, le encantan los animales, y en particular su gato 'Tigre', y se 'muere' por los escalopines al Cabrales. «Cuando vamos a comer por ahí, mi padre ya dice: 'tú, lo de siempre, ¿no?», comparte. Sin embargo, la formación que ha recibido este último mes de cara al certamen Miss Turismo Asturias le ha servido para conocer la importancia de la alimentación y ahora es consciente de que conviene cuidar lo que se como. «Cuando voy a tener un desfile, sí trato de controlar lo que como», confiesa.

El rojo es su color favorito y el que más le proponen cuando desfila. Considera que su punto fuerte es la altura y confiesa que lo que menos le gusta es posar en biquini. «Me da mucha vergüenza» y eso a pesar de que el jueves fue una de las doce participantes más favorecidas desfilando con un arriesgado 'triquini' de 'La Difference' en el salón de actos del Pabellón de Exposiciones de La Magdalena en el que tuvo lugar la final regional.

Ayer fue un día de locos para Sara. Su teléfono no paró de sonar. Felicitaciones, sobre todo, pero también las primeras indicaciones para la final nacional del certamen de belleza. Irá sin hacerse demasiadas ilusiones y con la idea principal de disfrutar de la experiencia, tal como le ha aconsejado una conocida.