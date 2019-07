«Haremos una oposición seria y responsable, sin aspavientos» Arancha Martínez, en el parque de El Muelle. / MARIETA Arancha Martínez Riola | Portavoz de Vox en el Ayuntamiento «Votaremos que sí a todo lo que consideremos que sea bueno para Avilés, venga de quien venga» ALBERTO SANTOS AVILÉS. Jueves, 4 julio 2019, 01:01

Arancha Martínez estrena su trayectoria política en el Ayuntamiento de Avilés como concejala y portavoz de Vox, una formación controvertida, que asegura que sufre una «demonización» y a cuyos miembros invita a conocer antes de caer en prejuicios.

-¿Cómo ha sido la llegada al Ayuntamiento?

-Poco a poco, porque estoy de vacaciones después de haber ido al primer Pleno. Como dije allí, consideramos que si se quiere aplicar medias de austeridad no se entendería subir el sueldo a los ediles, porque a nosotros nos correspondería más de lo asignado. Es un agravio comparativo. Con un porcentaje cercano al 75% nos conformaríamos, es un tema de justicia y pura aritmética, a todos les han subido. A pesar de eso vamos a intentar hacer una oposición con la mano tendida al equipo de gobierno, responsable, seria y sin aspavientos ni enfrentamientos gratuitos. Lo que es bueno para Avilés votaremos a favor, lo malo en contra, y si no tenemos elementos de juicio suficientes, nos abstendremos.

-¿Les miran con recelo?

-No he notado ningún recelo, todo el mundo ha sido cordial. La alcaldesa, el equipo de gobierno..., hay gente a la que conozco personalmente. No tiene por qué haberlo porque somos tan concejales como cualquier grupo, con los mismos derechos y obligaciones, y nos ha votado un grupo importante de avilesinos. Mirarnos con recelo o hacernos boicot sería hacerles de menos a ellos. Gustarán más o menos nuestras ideas, pero tendrán que respetarnos.

-¿Hasta qué punto condicionará sus decisiones las posturas y opiniones públicas del partido a nivel nacional?

-Hay una campaña de demonización. Quedamos como que somos los que no queremos negociar con nadie, pero es falso, se nos pide que lo demos todo a cambio de nada. Podemos llegar a pactos, pero no regalar los votos de los votantes para que no nos dejen participar en nada. Hay muchos medios que se han dedicado a demonizarnos. Queremos que la gente nos conozca y nos vea como gente normal, como lo que somos.

-Pero algunas declaraciones han sido muy polémicas.

-En Vox respetamos las posturas de los jueces y las declaraciones que algunos miembros hagan son a título personal. Como en todas partes hay gente que mete la pata, pero que no es la postura del partido. Son temas muy sensibles, y si lo unes a la demonización... Cuando queráis os explico nuestra postura sobre temas como el de la mujer.

-¿Cuál es?

-Estamos a favor de la igualdad, está reconocida en la Constitución y todo acto que vaya en contra de la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser perseguido porque es un delito. También en el caso de la violencia contra la mujer, cuando decimos que estamos en contra, no es porque nosotros queramos, ni muchísimo menos, que a las mujeres se les pegue. Si todos los años mueren mujeres a manos de unos energúmenos es que algo falla en esa política. Entonces habrá que mejorarla, porque siguen muriendo mujeres a manos de asesinos. Por otra parte, planteamos una ley de violencia de género en el ámbito intrafamiliar, no quiere decir que se retire protección a las mujeres, sino que se amplíe a todos los miembros de la familia, mujeres, también hombres, niños, ancianos... A día de hoy si una mujer pega a otra mujer que es su pareja no es violencia de género. Queremos ampliar la ley y mejorarla porque muchas mujeres mueren a manos de asesinos todo el año. Las mejores medidas de disuasión son que se endurezcan las penas contra los maltratadores, pero mucha gente eso no lo quiere oír.

-¿Tienen líneas rojas en el Ayuntamiento?

-Lo hemos planteado siempre. Y en la primera entrevista con la alcaldesa lo dijimos. El 'no por el no' no lo tenemos en ningún sitio. Tenemos una diferencia ideológica evidente con el PSOE, Podemos o Izquierda Unida. Pero nosotros en el ámbito municipal venimos a trabajar por Avilés y todo lo que consideremos bueno votaremos que sí, venga de quien venga. Siempre con la mano tendida y con la representación que nos corresponde, ya que somos el grupo más pequeño.

-¿Cree que esa apertura será recíproca desde el PSOE?

-No puedo estar en la cabeza de lo que piensan los demás sobre nosotros. Partimos de la base de que todos los grupos son responsables, quieren lo mejor para Avilés, no tienen por qué temernos ni darles vergüenza. Apelamos a la responsabilidad y sentido común. Somos personas normales que venimos a trabajar por nuestra ciudad. Sin renunciar a nuestra línea ideológica.

-¿Por qué eligió Vox?

-Empecé por casualidad, por azar. Empecé a leer noticias sobre la formación, a seguirlas en redes sociales, y me gustó. A raíz de unas elecciones europeas me enteré de que había grupo en Asturias cuando éramos cuatro amigos, luego entré en el comité provincial y recayó en mi responsabilidad del grupo en Avilés. Nunca había estado vinculada a nada. Me había llamado la atención que Ortega Lara era fundador, me marcó mucho, tengo grabada la imagen suya cuando sale del zulo. Fue algo que me animó a seguirlos más. Es un héroe nacional, o debería de serlo, un símbolo de la resistencia contra el terrorismo.