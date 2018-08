C. C. S. C, vecina de Avilés y de 65 años de edad, resultó ayer herida tras una colisión frontal de su vehículo, un Seat Ateca, con el Peugeot 5008, conducido por A.M. M. B, de 65 años y vecino de Madrid, registrada ayer a las 15.30 horas en La Folleca. La mujer fue trasladada al San Agustín.