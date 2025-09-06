Herida una mujer en un choque entre dos vehículos en la avenida de Gijón

Y. L. AVILÉS. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Una mujer resultó herida en la tarde del jueves en un choque entre dos vehículos en la avenida de Gijón. Según informa la Policía Local, el accidente tuvo lugar a las 16.20 horas como consecuencia de que el conductor de uno de ellos no respetó el semáforo en rojo. La herida, una vecina de Avilés de 48 años, tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de San Agustín con dolores en la cabeza y en un brazo.

Por otro lado, la Policía Local colaboró en la tarde del jueves con el servicio de Bomberos en la extinción del fuego declarado en la zona de El Estrellín y en otro, casi a las cuatro de la tarde del miércoles, de un matorral en la calle Reyes Católicos. En ninguno de ellos hubo que lamentar daños personales ni materiales significativos, según indicaron ayer desde la propia Policía Local de Avilés.