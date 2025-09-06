El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herida una mujer en un choque entre dos vehículos en la avenida de Gijón

Y. L.

AVILÉS.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Una mujer resultó herida en la tarde del jueves en un choque entre dos vehículos en la avenida de Gijón. Según informa la Policía Local, el accidente tuvo lugar a las 16.20 horas como consecuencia de que el conductor de uno de ellos no respetó el semáforo en rojo. La herida, una vecina de Avilés de 48 años, tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de San Agustín con dolores en la cabeza y en un brazo.

Por otro lado, la Policía Local colaboró en la tarde del jueves con el servicio de Bomberos en la extinción del fuego declarado en la zona de El Estrellín y en otro, casi a las cuatro de la tarde del miércoles, de un matorral en la calle Reyes Católicos. En ninguno de ellos hubo que lamentar daños personales ni materiales significativos, según indicaron ayer desde la propia Policía Local de Avilés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  10. 10 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Herida una mujer en un choque entre dos vehículos en la avenida de Gijón