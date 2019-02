Dos heridos leves en un accidente en la A-8 en Castrillón El segundo de los accidentes tuvo lugar en la salida hacia Salinas y Piedras Blancas. / Marieta La Guardia Civil levantó atestado en otra colisión múltiple, esta sin heridos, en la salida de la Variante hacia Piedras Blancas SHEYLA GONZÁLEZ Sábado, 2 febrero 2019, 18:19

Dos personas resultaron heridas leves en una colisión que se produjo esta manaña en la A-8 a la altura de Castrillón. El accidente tuvo lugar pasados unos minutos de las once de la mañana cuando los dos implicados viajaban en dirección Cantabria. En él se vieron implicados dos turismos que se habrían visto afectados por la granizada caída en esos momentos en la zona. El siniestro no afectó a la circulación en la zona, que a esas horas no era densa, a pesar de eso se desplazó hasta el lugar la Guardia Civil para realizar el atestado del incidente.

Casi tres horas después los agentes de la Guardia Civil volvían a Castrillón por otro accidente, este producido en la salida de la Variante hacia Piedras Blancas y Salinas. En este caso se vieron implicados tres turismos, que colisionaron por alcance. A pesar de ser un choque múltiple no hubo que lamentar heridos.