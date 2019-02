Dos hijos de García Arias reclaman que su padre abandone la Quinta Pedregal José Luis García Arias, con el hijo que le es afín, en las inmediaciones de la Quinta Pedregal. / MARIETA Aseguran que el contrato de arrendamiento es nulo, mientras él lo niega y afirma que paga más de lo que le corresponde C. DEL RÍO Jueves, 28 febrero 2019, 04:50

José Luis García Arias, fundador del Grupo Melca y filiales, defendió ayer en los tribunales la validez del contrato de alquiler por el que ocupa una séptima parte de la Quinta Pedregal, inmueble propiedad de Servicios Inmobiliarios Avilés (SIA), participada tanto por él como por su exmujer y sus tres hijos. Dos de ellos, sin embargo, pidieron a la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Avilés que declarara nulo el citado documento y condenara a García Arias a abandonar la residencia porque «su único fin es beneficiarle a él y no a la sociedad» y «se firmó sin el consentimiento del resto de socios». En caso de que la jueza no fallara en este sentido, reclamaron el «derecho de SIA a acceder y usar libremente las dependencias no arrendadas sin estar sujetos a condiciones ilógicas que pone José Luis».

La defensa reclamó la legalidad del contrato de arrendamiento firmado entre su cliente y su hijo Luis Miguel García Becerril, en calidad de apoderado de la empresa, y contraatacó comparando las condiciones de este alquiler con las disfrutadas por los hijos demandantes en sus respectivos chalés en Salinas, también propiedad de SIA y sobre cuyos contratos de arrendamiento tampoco se informó en la junta de accionistas. Los demandantes subrayaron que el poder a favor de Luis Miguel García Becerril se le entregó un día antes de ser cesado como administrador de Cartera de Inversiones Melca.

Acerca de la acusación de que el alquiler abonado era inferior al precio de mercado, lo que causaría un perjuicio a la sociedad, la defensa exhibió que el conjunto global de gastos que abona su cliente por el mantenimiento íntegro de la propiedad exceden el tasado por un perito. Según el informe de este profesional, José Luis García Arias debería abonar unos 1.500 euros mensuales y no los 825 que figuran en el contrato. Cifra a la que el aludido añade los 4.500 euros de la empresa de vigilancia que garantiza la seguridad en todo el recinto y no solo en su parte de la propiedad, además de los gastos de limpieza y mantenimiento.

El fundador de Melca paga 825 euros al mes de alquiler y otros 4.500 por la vigilancia Sus hijos aseguran que «se apropió por completo de la que fue la sede de Melca»

Los hijos demandantes (Daniel y Elena García Becerril) aseguran que a pesar de tener alquiladas solo unas habitaciones «se apropió por completo del edificio que había sido la sede de Melca y la convirtió en su vivienda particular y de uso exclusivo; y el derroche llegó a tales límites que generó consumos de gas de diez mil euros en dos meses». «José Luis no quiso garantizarse el uso exclusivo, aunque podía haberlo hecho porque en esas fechas él y su hijo fiel tenían tal facultad», afirmó su letrado.

Rechazó asimismo que la Quinta Pedregal haya sido alguna vez la sede social de SIA como reclaman los demandantes y aluden al dictamen de una inspección fiscal realizada en 2012. Daniel García Becerril (hijo demandante) aseguró en el juicio que tras pagar aquella multa después de que Hacienda considerara que era patrimonio de la sociedad y no su sede social, se adoptaron las medidas para convertirla a tal uso. «El único momento en el que pudo ser domicilio social fue cuando en junio de 2016 el señor García Arias se trasladó con equipos informáticos, documentación y un empleado allí, además la especial protección del inmueble por parte del catálogo urbanístico municipal solo permitiría tal uso previa autorización del Ayuntamiento», afirmó la defensa.