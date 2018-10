«La historia actual de España sería una novela de crítica» Manuel Vilas, escritor. / EFE El autor aragonés abre mañana el trimestre del ciclo Palabra del Centro Niemeyer, donde presentará su último libro, 'Ordesa' Manuel Vilas Escritor SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Martes, 9 octubre 2018, 02:24

'Ordesa' salió a la venta a finales de enero. Lleva unos meses en el mercado y desde entonces su autor, Manuel Vilas, ha descubierto su historia familiar a todos sus lectores. Este miércoles, a las ocho de la tarde, lo hará de nuevo en el Centro Niemeyer, donde participará en el ciclo Palabra. En la charla, que estará guiada por el periodista Jesús Marchamalo, analizará mucho más que su obra literaria, abriendo el abanico a los sentimientos y al futuro.

-¿'Ordesa' es la novela de su vida?

-Es una autobiografía, habla de mi familia. Comencé a escribirla en 2014 cuando murió mi madre. Es sobre la memoria de una familia que ya no existe, la mía. Es una carta de agradecimiento a ellos, son recuerdos familiares. Al recordarles siguen vivos de esta manera el pasado vuelve al presente.

«Si mis hijos quisieran ser escritores les diría que lo hagan en inglés y que cambien de país»

-¿Le costó lidiar con los recuerdos?

-Hay una parte más afilada, más complicada, que son los recuerdos duros, los no gratos que hay en todas las familias. Hay dolor porque son personas que ya no están pero también es una historia luminosa por el recuerdo y el amor.

-Quien la ha leído dice que alivia igual que duele, ¿le pasa lo mismo?

-Sí. A mí también me pasó. La pérdida duele, pero la memoria alivia. Al ser un texto tan narrativo te ayuda a que encuentres la serenidad.

-¿Qué aportan los poemas del epílogo?

-Son simplemente anecdóticos. Es un resumen de la historia que narra la novela. Son solo píldoras que te ayudan a ver la historia desde otro ángulo.

-La novela hace un repaso a la sociedad española en varias décadas, ¿cómo ha cambiado el país?

-Las familias de los sesenta se sacrificaban para que sus hijos vivieran mejor. Mi padre lo hizo para que yo estudiara. En los 60 se creó la clase media española que posibilitó la transición y la democracia. Que los padres crean que sus hijos van a vivir mejor que ellos es una constante, pero llegó el gran apagón de la crisis en el 2008 y todo se vino abajo. Nos dimos cuenta que la gente joven no vivirá mejor que sus padres.

-Como padre, ¿qué perspectiva toma usted?

-Como padre me preocupo porque los chavales tienen un futuro económico horroroso. Solos los políticos y los empresarios afines a ellos viven bien. Los políticos no han sacado adelante a la gente, que era su cometido. Seguimos como en el siglo XV, los políticos son ahora los señores.

-Vive temporadas en Estados Unidos, ¿qué análisis hace de España desde el extranjero?

-Se ve que en España se discute por las chorradas más grandes pero no por lo fundamental. Estados Unidos es un país complejo, y no es el mejor del mundo. Tienen un gran problema que es Trump, que es un desaprensivo pero a la vez es un país dinámico y con mucha fuerza cultural.

-Si tuviera que escribir una novela sobre España, ¿sería de realidad o de ficción?

-Sería una novela de crítica social y política. Un libro sobre cómo la clase media se ha hundido y está pasando a ser clase baja. Los políticos no lo ven porque ellos siguen siendo clase alta. Soy de los que dice dime cuánto cobras y te diré quién eres. Es algo de lo que hablo en 'Ordesa'.

-Si sus hijos quisieran ser escritores, ¿qué les diría?

-No quiero ser pesimista, pero les diría que escribieran en inglés y que cambien de país. Es más fácil fuera de aquí.

-La charla del Niemeyer se presenta con una pregunta al aire, ¿y ahora qué?

-Estoy escribiendo un nuevo libro pero voy poco a poco. Los escritores si no estamos metidos en algo se pasa mal. Por eso estoy en otro lío pero que no sé a donde me llevará.