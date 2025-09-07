El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miembros de la Corporación, con el alcalde a la cabeza, conversan con Iván Muñiz en San Adriano antes del inicio de la conferencia. PALOMA UCHA

El historiador Iván Muñiz destapa el pasado de la ermita de San Adriano

Y. L.

SAN ADRIANO.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El doctor en Historia Iván Muñiz expuso ayer la crónica del conjunto patrimonial de la ermita de San Adriano (Naveces) y su relación con la historia de los ermitaños. Precisamente en su proyecto ‘Los Templos Perdidos’ descubre el valor de este espacio. Su conferencia se desarrolló ante una ermita repleta en la que también estuvieron representantes de la Corporación con el alcalde de Castrillón a la cabeza.

Según explicó, «San Adriano de Naveces es un tesoro memorístico, puesto que aúna la preservación del conjunto arquitectónico original, el precioso cobijo de monjes, de peregrinos y de esas figuras históricas cautivadoras que son los ermitaños, y los ritos colectivos emprendidos en el tiempo de la romería; lo material y lo inmaterial».

Iván Muñiz aseguró sobre su investigación que «estudios como este, dedicados a un tipo de patrimonio arrinconado y malentendido, demuestran que si se sabe cambiar de perspectiva queda mucho por leer en el rico manuscrito de las tierras de Asturias».

