Historias 'Sin A de femenino'

Mercedes de Soignie presenta su último libro en el Aula de Cultura de LA VOZ SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Jueves, 20 diciembre 2018, 02:00

Deva es la protagonista de la nueva novela de Mercedes de Soignie. Una mujer que se desnuda ante el lector contando su historia pero que, a su vez, está configurada por muchas más personas que la rodean, personajes secundarios que toman la palabra para poner de relieve una realidad, la femenina, huyendo de estereotipos. Frente a ella está Elia, que surgió como un personaje más entre capítulos y acabó ganándose un puesto como su antítesis. Dos mundos paralelos que, sin quererlo, se entrecruzan.

Mercedes de Soignie novela así anécdotas, experiencias, situaciones e historias narradas por personas conocidas por la escritora. Un libro que comenzó a idear sin fijarse una fecha para su publicación, que le sobrevino casi de sorpresa. «Tenía claro que quería escribir sobre mujeres pero no sabía que iba a salir tan rápido. De repente llegaron a mi varias historias que encajaron bien. Personas que te confían sus experiencias impactantes y sorprendentes», comenta De Soignie, que se sentará hoy a charlar de todas ellas en el Aula de Cultura de LA VOZ, que esta vez se traslada a la sala Santa Cecilia, de la calle Galiana.

El acto de presentación del libro comenzará a las 20 horas y no será una presentación al uso. Quienes se acerquen a conocer más de cerca a Deva y Elia participarán en una pequeña representación teatral que pondrá en escena pequeños fragmentos de la obra.

La novela surgió como un esqueleto que fue tomando vida y cuerpo a medida que sus páginas se escribían. «Casi desde el principio tuve claro el comienzo y el final, y lo escribí. Me pasó como con el título, que tampoco ha cambiado desde que se me ocurrió», indicó la autora.

Dos visiones de la realidad diferentes que vienen a confirmar que «no hay una única realidad, si no que se puede vivir de muchas maneras», recalca la escritora que reconoce que la trama fue cambiando a medida que la iba transformando en palabras. Incluye recuerdos, aportaciones, guiños a Avilés aunque no está ambientada aquí, «podría suceder en cualquier ciudad», comenta.

También recoge frases que le llegaron a través de sus conocidos y que recogen momentos vividos en sus casas entre sus padres y madres. «Son frases muy profundas, que se podían oír en cualquier casa y no hace tanto tiempo», reconoce la escritora. No se trata de un libro feminista pero si habla del mundo femenino, de malos tratos y de la culpa que «aparece sin saber por qué». «He querido desdramatizar el tema para que se pueda ver desde una perspectiva amplia, se trata de construir no de descubrir», recalca De Soignie.

La escritora reconoce que las protagonistas de la novela también debaten sobre el tema y no llegan a puntos de entendimiento. «No siempre las relaciones fluyen, no es algo personal si no de puntos de vista», indica, y apunta que «es una historia que puede chocar porque parece que es algo más lejano y no lo es. No es para leer de un tirón, si no para pararse con calma y reflexionar».

