Hogar sostenible reivindica el papel de la cultura ante los retos ambientales

La cultura, la capacidad del ser humano para reflexionar sobre la realidad y modificarla, se convierte en un elemento fundamental para afrontar la actual situación ... de cambio climático, según se planteó ayer por la mañana en la mesa redonda celebraba en el Salón Hogar Sostenible que contó con la decana del Colegio de Diseñadores de Interiores y Decoradores del Principado, Luz Huerga; además de Inmaculada Franco, representando a Axúntase, la primera propuesta de vivienda colaborativa de Asturias; y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso.

En su intervención, Luz Huerga destacó la importancia del diseño de interiores puesto que el hogar «refleja lo más íntimo de la persona», recordando los retos que afrontan los diseñadores a la hora de planificar los diseños al combinar medidas que favorezcan la sostenibilidad, el confort y la tradición.

Con todo, cuando un diseñador logra un resultado óptimo, «se evitan reformas innecesarias y se mejoran los consumos». Luz Huerga desveló el compromiso de los diseñadores con la aplicación de nuevos materiales más sostenibles. En este sentido, la diseñadora habló, por ejemplo, del Rice Tab, fabricado con los desperdicios de las cascarillas del arroz y que está llamado a revolucionar los diseños de interiores gracias también a sus cualidades ignífugas, hidrófugas y antifúngicas.

El salón acoge hoy sendos talleres sobre 'el arte de poner la mesa de manera sostenible' y 'los mosaicos navideños'

Inmaculada Franco, por su parte, habló de sostenibilidad social a través de la primera experiencia de vivienda colaborativa en Asturias, la cooperativa Axúntase y que ya es una realidad en Llanera. El proyecto plantea espacios de vivienda individual con espacios comunes y un compromiso de los participantes para superar el individualismo a favor de una vida comunitaria. «Volvemos a ser una pequeña tribu en la que todos estamos pendientes de todos», apuntó sobre este proyecto.

Y Yolanda Alonso recordó como la cultura puede dar las respuestas que necesita la sociedad para afrontar los retos del cambio climático. En este sentido, expresó su ilusión por la Bienal Climática que se celebrará el próximo año en Avilés y que puede ser una vía para recuperar respuestas que laten en la tradición y que hoy se encuentran olvidadas.

El salón concluirá hoy, con actividades en horario matinal y vespertino. Así, a las 11.30 Ana Tables impartirá el taller sobre 'El arte de poner la mesa de manera sostenible». Una hora más tarde, Torroco Mosaicos desvelará todos los secretos de los mosaicos navideños. Este taller se repetirá por la tarde, a partir de las cinco de la tarde. En ambos casos, con una capacidad máxima de diez personas.