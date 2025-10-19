El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vista general de la feria ayer a primera hora. Hoy se clausura en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. PALOMA UCHA

Hogar sostenible reivindica el papel de la cultura ante los retos ambientales

La decana del Colegio de Diseño de Interiores recuerda los avances en nuevos materiales y se presentó el proyecto de Axúntase

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

La cultura, la capacidad del ser humano para reflexionar sobre la realidad y modificarla, se convierte en un elemento fundamental para afrontar la actual situación ... de cambio climático, según se planteó ayer por la mañana en la mesa redonda celebraba en el Salón Hogar Sostenible que contó con la decana del Colegio de Diseñadores de Interiores y Decoradores del Principado, Luz Huerga; además de Inmaculada Franco, representando a Axúntase, la primera propuesta de vivienda colaborativa de Asturias; y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  7. 7 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  8. 8 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  9. 9 Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
  10. 10 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hogar sostenible reivindica el papel de la cultura ante los retos ambientales

Hogar sostenible reivindica el papel de la cultura ante los retos ambientales