'The Hole' vuelve a Avilés con Manu Badenes como showman El cómico Manu Badenes hará de maestro de ceremonias en las representaciones de 'The Hole Zero'. / LVA El espectáculo más picante del panorama musical llega al Niemeyer con seis actuaciones que tendrán lugar entre los días 12 y 15 de septiembre ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 25 julio 2019, 00:52

El humor, el descaro, el circo y la música regresan a Avilés de la mano de 'The Hole Zero', el último espectáculo de la saga creada por el actor Paco León hace ya nueve años. El espectáculo cuenta con Manu Badenes como maestro de ceremonias y con el cómico, actor y presentador madrileño, la compañía asegura «un vertiginoso sentido del ritmo y de la acidez durante toda la actuación».

El show llega al Centro Niemeyer el jueves 12 de septiembre para representarse durante cuatro días seguidos, hasta el domingo 15 del mismo mes. La última vez que este espectáculo paso por Avilés fue en febrero de 2017, cosechando un gran éxito entre los espectadores.

'The Hole Zero' es una nueva creación concebida como precuela de la saga que descubrirá el origen de 'El Agujero', «con la ventaja de que no es imprescindible haber visto las otras dos obras de la trilogía para disfrutar plenamente de este nuevo espectáculo», destacan sus organizadores.

Las entradas para todas las funciones del show tienen un precio general de 36 euros

El show une circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos. Sus creadores destacan que «'The Hole Zero' deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja».

Con esta presentación se puede intuir que durante cuatro días, en el Centro Niemeyer se montará una fiesta en la que el público participará e interactuará con los actores, al igual que en la anterior visita a Avilés. La música se convertirá también en un elemento indispensable dentro de 'The Hole Zero', «con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada», adelantan sus creadores.

Los horarios de las funciones son los siguientes: el jueves 12 a las 20.30 horas, el viernes 13 a las 19.30 y a las 22.30 horas, el sábado 14 a las 19.30 y 22.30 horas y el domingo 15, única función a las 19 horas para despedirse de Avilés. El precio general es de 36 euros y las entradas para todas las funciones se podrán adquirir presencialmente en las taquillas del Centro Niemeyer de Avilés, Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, el CITPA de Oviedo y en el teléfono 902 106 601 y en la página web de Liberbank.