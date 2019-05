'The Hole Zero' celebrará seis veces la Nochevieja de 1979

'The Hole' regresará al Centro Niemeyer, pero en esta ocasión para celebrar la Nochevieja de 1979 con su versión 'The Hole Zero'. Es la propuesta de la compañía Let's Go, que ofrecerá en septiembre seis representaciones de su nuevo espectáculo para el que ya están a la venta las entradas.

En esta ocasión, el espectáculo mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma diferente a los anteriores títulos, dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de finales de los años setenta y principios de los ochenta. Una «fiesta» al más puro estilo 'The Hole', con la música como un elemento indispensable y el erotismo como gancho.

La historia de esta nueva entrega comienza cuando el maestro de ceremonias viaja, a finales de la década de los setenta, de España a Nueva York para convertirse en el anfitrión de Studio 54, la sede mundial de la modernidad, la libertad y la diversión, el punto de encuentro para todos los que, en aquel momento, querían contribuir al arte y la creatividad.

El precio de la entrada es de 36 euros, con un descuento para los socios del Club Cultura que antes se hagan con ella.