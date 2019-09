'The Hole Zero' llega hoy al Niemeyer con «el atrevimiento como seña de identidad» Julio Bellido, en un momento del espectáculo. / LETSGO Julio Bellido es uno de los veinticuatro actores que forman este espectáculo picante y descarado, que llega hoy al Centro Niemeyer de Avilés ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:44

El telón se abre de par en par y los espectadores ven aparecer sobre sus cabezas una enorme bola de discoteca setentera que se balancea sobre el escenario. Dentro de este curioso disfraz cubierto de espejos está Julio Bellido, uno de los veinticuatro actores que conforman el elenco de 'The Hole Zero', el descarado espectáculo que llega esta noche al auditorio del Centro Niemeyer y que los avilesinos podrán disfrutar hasta el domingo 15.

«Volvemos a Avilés con 'The Hole Zero', un espectáculo que a los espectadores les resultará familiar pero que está concebido como algo totalmente diferente. Ideado como una precuela de 'The Hole', el guion sitúa a los espectadores en la fiesta de fin de año de 1979 celebrada en la famosa discoteca Studio 54 de Nueva York», explica el propio Julio Bellido, que esta tarde, a partir de las 20.30 horas, se subirá al escenario junto a sus compañeros.

Una nueva propuesta pero con las mismas raíces. El toque picante y controvertido sigue presente en 'The Hole Zero', el último espectáculo de la saga creada por el actor Paco León hace ya nueve años. Bellido asegura que «lo atrevido es nuestra seña de identidad y lo sabemos conjugar con el estilo y la música de finales de los setenta, que fue realmente influyente en todo el mundo durante aquellos años».

Se desarrollarán seis funciones desde hoy hasta el próximo sábado día 15

El público que disfrutó de su primer espectáculo estará, sin duda, ansioso por ver esta nueva propuesta, en la que destaca un equipo «formado por gente de todos los colores, nacionalidades y tamaños». Juntos, los veinticuatro artistas forman «una gran familia» que ha sabido dar un paso adelante y hacer evolucionar y crecer a uno de los espectáculos que mejores críticas ha tenido en los últimos años. «Eso es porque somos compañeros y amigos. Pasamos muchas horas juntos ensayando, viajando y conviviendo, algo que al final se nota sobre el escenario», confiesa Julio Bellido, orgulloso de sus compañeros. «Además, el ego que tenemos todos los actores se ve de sobra saciado en este espectáculo, todos tenemos nuestro minuto de gloria en el que nos lucimos solos sobre le escenario».

Los actores son una pieza fundamental, pero si algo sorprende en 'The Hole Zero', es el papel tan dinámico que juegan los espectadores para que la comedia llegue a buen puerto. «Interactuamos con la gente en varios momentos del espectáculo y creo que son los mejores porque nos hemos encontrado de todo, desde gente que tiene vergüenza, otros que se enfadan y se van y los más increíbles, los que se suben al escenario y se convierten en la verdadera estrella».

Ya esta todo el mundo advertido. Si van a una de las seis funciones que se harán estos días en el Centro Niemeyer, no se pueden sorprender cuando un grupo de personajes extraños y variopintos se acerquen para arrastrarle sobre las tablas. «Es muy bonito como conseguimos romper la pared con el público. No se trata de que ellos estén abajo mirándonos, porque deben ser los protagonistas y venir al show a ser participativos».

El precio general es de 37 euros y las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Niemeyer o en sucursales de Liberbank.