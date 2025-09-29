El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Toso Muñiz y Alberto Hernández, primero y segundo de la izquierda, entregando premios en el estadio Román Suárez Puerta, en la etapa presidencial federativa.
Recuerdos del deporte en Avilés

El hombre que dedicó su vida al atletismo local

Alberto Hernández fue juez de pista, directivo de la Atlética y presidente federativo

Alberto Rendueles

Avilés

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Si pensamos en un hombre que amó profundamente el atletismo avilesino en el siglo XX ese es sin duda Alberto Hernández García, a quien cariñosamente ... se le conoció como 'El Puntillero' en recuerdo al nombre del negocio familiar ubicado entre las calles La Cámara y La Muralla. Dedicó toda su vida a este deporte desde su adolescencia y era ineludible verle en cada acontecimiento que se celebraba, tanto como colaborador, juez de pista, directivo de la Asociación Atlética Avilesina, hasta alcanzar la cima de la presidencia de la Federación Asturiana de Atletismo. Y hasta siguió en su afán hasta el final de sus días escribiendo sobre la historia de este deporte en Avilés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

