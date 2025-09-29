El hombre que dedicó su vida al atletismo local

Si pensamos en un hombre que amó profundamente el atletismo avilesino en el siglo XX ese es sin duda Alberto Hernández García, a quien cariñosamente ... se le conoció como 'El Puntillero' en recuerdo al nombre del negocio familiar ubicado entre las calles La Cámara y La Muralla. Dedicó toda su vida a este deporte desde su adolescencia y era ineludible verle en cada acontecimiento que se celebraba, tanto como colaborador, juez de pista, directivo de la Asociación Atlética Avilesina, hasta alcanzar la cima de la presidencia de la Federación Asturiana de Atletismo. Y hasta siguió en su afán hasta el final de sus días escribiendo sobre la historia de este deporte en Avilés.

Nacido en nuestra ciudad en el año 1922, Alberto era, desde bien pequeño, un habitual del campo de Las Arobias, donde jugaba en el Stadium y los deportistas de la Asociación Atlética Avilesina entrenaban y competían en los campeonatos regionales de la década de los años treinta. Allí se quedó prendado del poderío físico y competitivo de Enrique Gago, el afamado velocista local que falleció en la Guerra Civil en Madrid, a donde fue trasladado cuando iba a competir en los juegos populares de 1936 en Barcelona.

Tras la contienda bélica, Alberto Hernández se hizo un firme colaborador de las organizaciones atléticas de la villa, ya fuera el Frente de Juventudes, Club de Mar o la Atlética Avilesina, en apoyo de la reconstrucción deportiva de la villa. En esta década de los años cuarenta era habitual verlo dentro de las pistas anotando los resultados de los competidores hasta que fue nombrado juez de atletismo, allá por el año 1946, por el Colegio de Jueces Asturianos.

Ayudó a reconstruir el deporte en la villa tras la guerra y fue cronista de pruebas y recuerdos del atletismo avilesino

En 1948 participó muy de cerca en el regreso a la actividad de la Atlética Avilesina, formando parte de una directiva que estaba encabezada por su presidente Cayetano Prada Aranda, y de la que Alberto hacía las funciones de su cargo como secretario de la entidad. En la misma también figuraba su hermano Luis Hernández García –afamado abogado local–, que fue nombrado vicepresidente del club.

Nuestro protagonista era un hombre preocupado por cada detalle organizativo cuando le correspondía en turno a su Atlética. Lo mismo sucedía en las pistas asturianas a las que acudía, en este caso solo en lo que le correspondía como juez de atletismo e igualmente de cronometrador. En el club avilesino se mantuvo durante buena parte de su vida, con alguna interrupción por otras responsabilidades deportivas.

Ese fue el caso del encumbramiento a la presidencia de la Federación Asturiana de Atletismo, que tuvo lugar a finales del año 1966, ocupando el cargo que dejaba José Ignacio Ovies Agra, al que sus ocupaciones laborales le impedían emplear el tiempo necesario para tal puesto.

Se dio la circunstancia de que Alberto Hernández estrenó su cargo en el XXI Cross de Navidad disputado en Avilés, con triunfo de Juan Hidalgo Ayala, competidor del ejército. Al final de la prueba fueron el nuevo presidente y el mandatario de la Atlética, Toso Muñiz, los encargados de entregar los premios. Un Toso que también era por entonces secretario de la Junta Provincial de Educación Física y Deportes. Ambos aprovecharon la ocasión para entregar una placa al entrenador José Antonio Suárez 'Pepete' en reconocimiento a su labor docente con los jóvenes deportistas.

Olimpiada de Munich

La pasión deportiva de Alberto Hernández era tal que no perdía la ocasión de asistir a los acontecimientos que tuviera a su alcance. Y uno que nunca pudo olvidar fue su presencia en la Olimpiada de Munich de 1972, en un viaje que realizó en automóvil junto con los hermanos Marcelo y Ramón Gago, este último otro afamado atleta y cronista local del atletismo.

Una vez cesó en su presidencia federativa, Hernández siguió colaborando activamente con la Atlética Avilesina y en sus funciones de juez de pista. Pero llegada la década de finales de los años ochenta y primeros noventa, con las fuerzas ya mermadas, se dedicó más activamente al recuerdo de este deporte en la comarca, en especial a través de las páginas que le brindaba anualmente la revista El Bollo.

Unas historias que creaba en la residencia de la tercera edad de la calle Rivero donde vivió sus últimos años y en la que guardaba celosamente un tomo con las publicaciones del As de los años treinta, aquellos en los que empezó a aficionarse al atletismo, al igual que su hermano Luis, y que le hacía recordar un pasado deportivo muy feliz para él y que marcó toda su vida.