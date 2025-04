El hombre que llenó Avilés de sabor gallego

GIOVANNA F. BERMÚDEZ Domingo, 22 de diciembre 2019 | Actualizado 23/12/2019 13:34h. Comenta Compartir

Un servicio de cenas con 150 comensales sirvió de despedida para José López Ramos, propietario de uno de los establecimientos emblemáticos de Avilés, el Rías Baixas, un restaurante abierto hace casi 30 años por un hombre enamorado de esta ciudad que quería acercar a los avilesinos la esencia gastronómica de su Galicia natal, a la que a partir de hoy, con su jubilación recién estrenada, espera poder ir más a menudo.

José López fue uno de los muchos jóvenes de su época que emigró a Suiza. Cuando cumplió dieciocho años dejó el pueblo que lo había visto nacer, Navia de Suarna, en la provincia de Lugo, para buscar oportunidades en un país en el que se hablaba una lengua desconocida para él, pero que acabó dominando a la perfección. Tras veinte años en Ginebra, el hostelero aprendió a hablar un francés fluido, aunque en la escritura reconoce que le cuesta un poco más.

En Suiza consiguió trabajos desde su llegada al país, algo que le permitió juntar algunos ahorros que posteriormente le ayudarían a regresar a su país. Primero fue como albañil, más tarde como repartidor de Coca Cola y finalmente como chófer de un autobús turístico, un empleo que conservó durante doce años.

Su estancia en Suiza finalizó cuando decidió empezar un negocio desde cero en Avilés, una ciudad donde algunos familiares le habían animado a invertir porque estaba en pleno crecimiento y el futuro de la villa se preveía muy próspero. En el año 1973, cuando José López llevaba dos años en Suiza, un tío paterno que llevaba tiempo asentado en Avilés con sus hijos le propuso comprar una vivienda en una ciudad en pleno desarrollo. La primera que adquirió fue un piso en la calle Auseva, en la actual zona de Puerta la Villa, y pocos años después compró una casa en Los Campos, otra zona de la comarca que comenzaba a expandirse.

La ciudad le gustaba, le había atrapado tanto que, diez años después de haber comprado sus primeras propiedades, decidió adquirir la finca en la que se asienta el actual restaurante. Un terreno vacío en una zona que le pareció ideal, tanto para construir la que sería la vivienda de su familia, como un negocio que aún no tenía definido.

Construyó la edificación en la que se ubicaría después el restaurante al que ha dedicado media vida, desde la primera piedra, un detalle que remarca orgulloso, y no sin razón, pues treinta años después ha conseguido que el local fruto de su esfuerzo sea reconocido por todos los avilesinos y muchos de sus visitantes, un éxito que, según cuenta con la típica sorna gallega, pudo deberse también al aparcamiento privilegiado que tiene tan cerca del Hospital San Agustín.

Ironías aparte, lo cierto es que el restaurante que abrió sus puertas por primera vez en el año 1991, ofreciendo cocina tradicional y especializado en comida gallega, enseguida empezó a atraer a una clientela que, además de aumentar progresivamente, mantenía su fidelidad a la casa de comidas. El trato familiar y la calidad de su carta consiguieron hacer del Rías Baixas uno de los mesones de referencia en la ciudad, donde la comida gallega siempre ha sido protagonista, pero los platos asturianos también han sido un éxito.

No todo el camino fue de rosas, también hubo dificultades en el arranque, una época que sin embargo no recuerda tan dura como la actual, puesto que la economía de las familias y la menor competencia hostelera en la ciudad hacia que el negocio rodará mucho más ágil. Con etapas más o menos difíciles el Rías Baixas supo resistir a las adversidades, las crisis y las modas, manteniendo un grupo de clientes habituales que consiguieron convertirse en familia para la hostelero, no en vano, muchos de ellos se juntaron con Pepe, como lo conocen sus amigos, el pasado fin de semana para celebrar que le ha llegado la jubilación.

La noche de ayer no fue ni mucho menos ligera, Pepe se despidió del Rías Baixas por todo lo alto con un servicio de cenas que abarrotó su local. A partir de hoy se abre una nueva etapa en su vida, que hasta ahora había dedicado en gran parte al mesón. Deja el trabajo, pero no se va lejos del negocio que fundó hace 30 años, puesto que su vivienda seguirá estando encima de un restaurante, que ahora dirigirá un antiguo empleado de la casa y, según reconoce Pepe, un buen amigo que seguirá manteniendo la esencia del Rías Baixas.

Ahora llega el tiempo de disfrutar para Pepe, que por fin tendrá tiempo para viajar, conocer sitios nuevos y acercarse a Galicia mucho más a menudo. Además agradece el tiempo que tendrá libre para disfrutar de sus dos nietos de cinco años, uno de su hijo Óscar, que regenta una cafetería en la zona de Sabugo, y otro de su hija Sonia, que trabaja actualmente en una multinacional. Los dos pequeños podrán pasar ahora todo el tiempo que quieran con su abuelo, un hombre dispuesto a desconectar del estrés del trabajo para conectarse a su familia.