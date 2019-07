«Muchos hombres quieren volver a poner a las mujeres 'en su lugar'» Joana Sinisalo, durante la entrevista. / OMAR ANTUÑA Johanna Sinisalo - Escritora La autora finlandesa presenta hoy en Avilés su última novela y participa en una mesa redonda sobre la creación de personajes femeninos MARINA MARTÍN AVILÉS. Viernes, 19 julio 2019, 01:18

Johanna Sinisalo es una de las representantes más conocidas de la ciencia ficción finlandesa. Comenzó sus andadas en los ochenta ganando diferentes premios de relatos y en el año 2000 sacó su primera novela: Ángel y el troll. Participó también en el guión de la película Iron Sky, y este año viene al festival Celsius a presentar su nueva novela, 'El núcleo del sol', en la que plantea un futuro distópico en el que las mujeres son acalladas.

-No tiene actividades programadas hasta hoy, pero está aquí desde el primer día del festival. ¿Había estado ya por Avilés? ¿Ha venido antes para descubrirlo?

-Nunca había estado en Avilés, aunque sí había conocido otras zonas de España. He venido un poquito antes porque planeo hacer el Camino de Santiago al terminar el Celsius con mi marido, así que así tengo unos días para encontrar alojamientos, comprar mapas y cosas así. Pero por supuesto también aprovecharé para conocer Avilés y probar la gastronomía.

-Presenta su nueva novela distópica ,'El nucleo del Sol'. En esta historia, el gobierno solamente permite reproducirse a las mujeres más dóciles. ¿Siente que esto podría llegar a ser así en la realidad?

-Lo que pasa con las mujeres en mi libro es un reflejo de lo que no para de pasar en la realidad. Cuando yo escribí la historia, allá por 2011, tenía mucho más de imaginación, la situación era diferente. Pero ahora pienso que la igualdad de género ha dado muchos pasos hacia atrás por todo el mundo. Y no solamente en los países en los que las mujeres no están igual de bien consideradas en la sociedad, también en Estados Unidos, en Rusia, en Europa... Hay cada vez más energía por parte de los hombres de querer volver a poner a las mujeres 'en su lugar'. Cuando piensas por ejemplo en como el presidente Trump trata a las mujeres, y lo poco que respeta la autodeterminación sexual de las mujeres... Desafortunadamente es posible que algo como lo de mi libro pudiese llegar a pasar.

-Lleva activa desde los años 90, ¿siente que ahora es más fácil escribir ficción que critique el sistema patriarcal? ¿Que hay más libertad?

-Sí, pienso que es más sencillo hablar de temas de género hoy en día, porque la gente se ha acostumbrado más a ello. El movimiento Me Too, por ejemplo, animó a la gente a hablar de sus experiencias con la opresión de género y en cierta manera tenemos más voz para hablar de estos temas en la sociedad. Pero no estoy segura de cuanto tiempo durará esta libertad, porque la gente que tiene altavoces más grandes son las fuerzas conservadoras, muy poderosas y con mucho dinero apoyándolas, que no les interesa este discurso. También en diferentes partes del mundo, la libertad de los medios está disminuyendo. Sin embargo, tenemos que recordar que estamos hablando de literatura. Es diferente hacer ficción que critique a hacer periodismo que critique. En la ficción pienso que es difícil que perdamos esa libertad que hemos conseguido.

-Esta tarde participa en una mesa redonda sobre la creación de personajes femeninos con los que identificarse. ¿Crees que en la ciencia-ficción hay personajes femeninos así, o las mujeres seguimos siendo poco más que el interés romántico del protagonista?

-Sí es cierto que normalmente era difícil identificarse con un personaje femenino a no ser que tu única aspiración en la vida fuera encontrar el amor verdadero. Pero pienso que esto ha estado cambiando en la literatura de los últimos años. Cada vez hay más historias en las que el romance no es lo más importante para la protagonista. A mi me gusta crear personajes femeninos inteligentes, que piensen de manera lógica. Eso solía estar reservado a los personajes masculinos, mientras que las mujeres solían actuar por intuición o sentimientos. Cada vez hay más obras en las que los personajes femeninos son más que el interés romántico del hombre, que son inteligentes y tienen sus propias ambiciones.